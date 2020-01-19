شوبير يعلن الترشح لرئاسة الاتحاد المصري

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أحمد شوبير، أنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس. وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إنه قرر خوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة، خصوصاً أن الظروف التي تمرّ بها الكرة المصرية تستدعي تدخله، بحسب تعبيره. وأضاف أحمد شوبير أنه أعلن، في وقت سابق، عدم خوضه انتخابات رئاسة اتحاد الكرة، في حال قرر رئيس الاتحاد السابق، هاني أبوريدة، الترشح، ولكن أكد أن «إدارة أبوريدة السيئة للاتحاد جعلته في حل من هذا التعهد». ويترأس حالياً عمرو الجنايني اللجنة الخماسية، التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري مؤقتاً بانتظار الانتخابات المقبلة. في جانب آخر، كشفت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أن الاتحاد الدولي (فيفا) طلب تفعيل دور المرأة في المجلس المقبل، وتخصيص ثلاثة مقاعد للسيدات في حال ضم تسعة أعضاء.

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مقاعد طالب «فيفا» بتخصيصها للسيدات في مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل.