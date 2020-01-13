ديوكوفيتش يقبض على المصنف الأول عالمياً

المصدر: سيدني - أ.ف.ب.

قاد المصنف ثانياً عالمياً نوفاك ديوكوفيتش صربيا أمس، إلى إحراز لقب النسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب، بالتغلب على إسبانيا ونجمها المصنف أول رافايل نادال في مواجهة حماسية في سيدني.

وتقدم الإسبان بنتيجة 1-صفر في المواجهة النهائية بفضل فوزهم في مباراة الفردي الأولى، قبل أن يحمل ديوكوفيتش المسؤولية على عاتقه، ويقود منتخبه لتحقيق نقطتين متتاليتين، الأولى بفوز على نادال في مباراة قدما خلالها لمحات لافتة، وبعدها في مباراة الزوجي الحاسمة التي غاب عنها المصنف أول بعدما كان اسمه مدرجاً لخوضها.

وقدم ديوكوفيتش طوال المسابقة التي أقيمت في مدن عدة، لاسيما في المواجهة النهائية أمس، أداء قوياً أظهر استعداده بشكل جيد للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تقام في مدينة ملبورن بدءاً من 20 الجاري.

وقال ديوكوفيتش بتأثر بعد انتزاع اللقب «سأتذكر هذه التجربة طوال حياتي. هذه إحدى أجمل اللحظات في مسيرتي».

وتابع «لقد كنت محظوظاً لخوض مسيرة مذهلة على مدى 15 عاماً، لكن اللعب من أجل الفريق، اللعب من أجل بلادي مع عدد من أقرب أصدقائي لزمن طويل، هو أمر لا يقارن. الأمر مميز جداً».

وتفوق ديوكوفيتش على نادال في مباراة الفردي الثانية بنتيجة (6-2 و7-6 و7-4)، وتغلب مع مواطنه فيكتور ترويسكي على بابلو كارينيو بوستا وفيليسيانو لوبيز 6-3 و6-4 في مباراة الزوجي، بعدما كان روبرتو باوتيستا أغوت قد منح إسبانيا التقدم بتغلبه على دوشان لايوفيتش في المباراة الأولى للفردي بنتيجة 7-5 و6-1.

وشكلت نقطة التحول في المواجهة، مباراة الفردي بين ديوكوفيتش (32 عاماً) ونادال (33 عاماً) والتي حملت الرقم 55 في لقاءاتهما المباشرة في دورات المحترفين، وانتهت بتحقيق الصربي فوزه الـ29 مقابل 26 خسارة.

وامتدت المباراة لفترة ساعة و55 دقيقة، وبدأت بهيمنة مطلقة للصربي في المجموعة الأولى، قبل أن تتحول الى منافسة محمومة في الثانية.

من جهته، قال ديوكوفيتش بعد فوزه «كل مرة ألعب فيها ضد رافا نخوض العديد من النقاط المثيرة. اليوم شهدنا بعض التبادلات المذهلة»، مضيفاً «بدأت المباراة بشكل مثالي، وكل شيء كان على ما يرام. أنا سعيد جداً لأنني تمكنت من نهاية المطاف من الحفاظ على برودة أعصابي».

وفرض الصربي أسلوبه في المجموعة الأولى وأنهاها في نحو 40 دقيقة بعدما كسر إرسال نادال في الشوطين الأول والسابع.

وعوّل الصربي على ضرباته الأمامية القوية والكرات الساقطة قرب الشبكة، بينما عانى الإسباني الأخطاء لاسيما على الإرسال الأول. كما فرض ديوكوفيتش على نادال اللعب متراجعاً، ورد أغلبية ضرباته من وراء الخط الخلفي للملعب ذي الأرضية الصلبة.

ولم يخفِ نادال خلال المجموعة انزعاجه المتكرر من صيحات المشجعين في قاعة «كين روزوال أرينا» في مدينة سيدني، لاسيما في الوقت الفاصل بين الإرسالين الأول والثاني، والتي صبت بمعظمها لصالح ديوكوفيتش.

لكن الإسباني قدم أداء مغايراً في المجموعة الثانية، وفرض على ديوكوفيتش الذهاب نحو شوط فاصل، بعد مستوى أظهر من خلاله اللاعبان المهارات التي تجعل منهما أفضل مصنفين حالياً، ومن بين أفضل من زاول اللعبة على مر التاريخ.

اللاعبان أفضل من مارس اللعبة في التاريخ.

صربيا تحرز لقب كأس رابطة المحترفين.