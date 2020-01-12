برشلونة يعرض على تشافي خلافة المدرب فالفيردي

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

أفادت تقارير صحافية بأن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، طرح على نجمه السابق، تشافي، احتمال تولي تدريبه في حال إقالة مديره الفني، إرنستو فالفيردي.

وأشارت إذاعة «كادينا سير» الكاتالونية إلى أن المدير الرياضي لبرشلونة، الفرنسي إريك أبيدال، بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسم المقبلين، وأيضاً لما تبقى من الموسم الحالي في حال التخلي عن فالفيردي.

وأشارت صحيفة «ماركا» إلى أن أبيدال التقى تشافي أخيراً، برفقة المدير التنفيذي للنادي الإسباني، أوسكار غراو.

وتأتي هذه التقارير غداة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3، في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، التي ستجمع مباراتها النهائية اليوم بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

وزادت الخسارة من الضغوط على فالفيردي، رغم أن النادي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه ريال الثاني. ويتولى فالفيردي منصبه الحالي منذ صيف عام 2017، وقاد برشلونة خلال هذه الفترة إلى لقبين في الدوري المحلي ولقب في كأس الملك.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات. كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وأسهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.

ويأمل برشلونة أن يكرر مع تشافي ما قام به نجمه ومدربه السابق، بيبي غوارديولا، حين قاد الفريق إلى 14 لقباً في أربع سنوات ذهبية للكاتالوني بين 2008 و2012، ومن وقتها لم يعش الفريق استقراراً كبيراً، إذ تولى تدريبه عدد كبير من المدربين، آخرهم فالفيردي الذي لا يحظى بثقة الجمهور.

يتولى فالفيردي منصبه الحالي منذ صيف عام 2017، وقاد برشلونة إلى 3 ألقاب.