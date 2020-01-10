الاتحاد الإسباني: «السوبر» في السعودية أهم بطولة مصغرة في العالم

المصدر: حميد نعمان وأ.ف.ب ■دبي

قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، إنه سعيد للغاية بالتنظيم الرائع لبطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في ضيافة السعودية حتى 12 الجاري، وبشكل حصري لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من العام الجاري.

ووصف روبياليس بطولة كأس السوبر بأنها «أهم بطولة مصغرة في العالم»، بالنظر إلى قيمة الفرق الأربعة المشاركة فيها، وهي فالنسيا وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد. ورد روبياليس على حديث مدرب برشلونة إيرنستو فالفيردي عن تمنيه أن تعود البطولة لشكلها القديم بـ«مباراتين ذهاباً وإياباً»، قائلاً لـصحيفة «أس» الإسبانية إنهم حين اتفقوا على شكل البطولة لم يكن الموسم الماضي قد انتهى.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد قالت إن البطولة تبلغ قيمتها 40 مليون يورو كل سنة، وستقام في يناير من كل سنة حتى 2022 في المملكة، والمفترض أنها تجمع بين بطل الدوري ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه، لكن قد تحدث بعض التعديلات في حال كان بطل الدوري هو حامل لقب الكأس.

وكانت البطولة قد افتتحت أول من أمس، حيث تقام في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة، بلقاء ريال مدريد وفالنسيا، حيث تفوق الملكي بالنتيجة والأداء 3-1.

وحجز ريال مدريد البطاقة الأولى في النهائي. وحسم ريال مدريد المتوج باللقب 10 مرات آخرها في 2017، المباراة في شوطها الأول امام فالنسيا المتوج مرة يتيمة في 1999، بهدفين حملا توقيع الالماني توني كروس من ركنية مباشرة وخطأ فادح من الحارس (15)، وإيسكو بعد معمعة داخل المنطقة (39). وفي الثاني ضمن افضل لاعب في العالم سابقاً الكرواتي لوكا مودريتش الفوز بهدف جميل بخارج القدم (65)، قبل أن يسجل داني باريخو هدفاً شرفياً من ركلة جزاء في الوقت البدل عن الضائع. وهذه المباراة الـ15 دون خسارة لريال مدريد في جميع المسابقات.

وقال لاعب وسط ريال، البرازيلي كاسيميرو، في تصريح صحافي: «سيطرنا على المباراة بأكملها. جئنا بنية السيطرة على الكرة ونجحنا في ذلك. كل الأمور سارت كما خططنا».

وافتقد مدرب ريال الفرنسي، زين الدين زيدان، مهاجميه البلجيكي ادين هازارد، والفرنسي كريم بنزيمة، والويلزي غاريث بيل، بداعي الاصابة. وأجرى زيدان ثلاثة تغييرات على التشكيلة الفائزة على خيتافي 3-صفر في الدوري، فعاد قلب الدفاع سيرخيو راموس الموقوف، وغاب بنزيمة وبيل. في المقابل، غاب نجم هجوم فالنسيا رودريغو مورينو بسبب الاصابة، فدفع المدرب البرت سيلاديس بالشاب فيران توريس.

يذكر أن المباراة شهدت سيطرة رقمية للريال، إذ لعب الريال لأول مرة بخمسة لاعبين في الوسط هم «مودريتش وإيسكو وكاسيميرو وفالفيردي وكروس»، لهذا وصلت عدد التمريرات إلى رقم قياسي (798 تمريرة)، وهو ضعف الرقم الذي شهدته مباراة الريال في ملعبه ضد غلطة سراي بدوري أبطال أوروبا. أما نسبة الاستحواذ فبلغت 61%، وكان كروس وإيسكو أكثر من مرّر الكرة بـ102 للأول، و96 للثاني.

بيل يغيب عن النهائي

ألمح مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إلى أن الويلزي غاريث بيل لن يستطيع اللحاق بالمباراة النهائية التي تقام الأحد المقبل. وقال في تصريح صحافي: «لم يتدرب معنا طوال هذا الأسبوع. يجب أن نتحدث مع الأطباء، ولكن الشيء المهم هو أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً في مباراة فالنسيا».

- رقم قياسي للريال بـ798 تمريرة، وبنسبة استحواذ 61%.