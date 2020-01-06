لاعب صيني يصنع «تاريخاً» في مرمى برشلونة

المصدر: مدريد■أ.ف.ب.

سقط برشلونة المنقوص عددياً في فخ التعادل على أرض جاره اللدود ومتذيل الترتيب إسبانيول 2-2، فلحق به غريمه ريال مدريد، الفائز في ملعب جاره العنيد خيتافي 3-صفر، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ليلة أول من أمس، في المرحلة الـ19.

وتابع أتلتيكو مدريد صحوته، وأصبح ثالثاً بفارق الأهداف عن إشبيلية المتعادل، الجمعة، مع بلباو، بفوزه الثالث توالياً على ضيفه ليفانتي 2-1.

ورفع برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين رصيده إلى 40 نقطة، بفارق هدفين عن ريال مدريد، وذلك قبل رحلتهما إلى السعودية، الأسبوع المقبل، لخوض الكأس السوبر الإسبانية مع أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ورغم اكتمال صفوفه، باستثناء غياب حارسه الألماني، مارك أندريه تير شتيغن، المصاب في ركبته، كان برشلونة الطرف الأضعف في الشوط الأول أمام غريمه الكاتالوني.

ومن كرة ثابتة لمارك روكا، افتتح إسبانيول التسجيل برأسية لاعب الوسط المخضرم، دافيد لوبيز، في شباك الحارس البديل البرازيلي نيتو (23).

لكن فريق المدرب ابيلاردو، مدافع برشلونة السابق بين 1994 و2002، وثالث مدرب لإسبانيول هذا الموسم، بعد دافييد غاييغو وبابلو ماتشين، كاد يتلقى هدف التعادل لولا ارتطام تسديدة الأوروغوياني، لويس سواريز، من داخل المنطقة بالقائم الأيسر لمرمى الحارس المخضرم دييغو لوبيز (42).

في الشوط الثاني، حاول مدرب برشلونة، ارنستو فالفيردي، الذي سيتعرض لضغوط إضافية جراء هذه النتيجة، قلب المعادلة، فدفع بلاعب الوسط، التشيلي ارتورو فيدال، بدلاً من الكرواتي ايفان راكيتيتش.

وكان له ما أراد، فنفض فريقه الغبار عن نفسه عندما اقتنص سواريز هدفه الـ11 هذا الموسم، بكرة طائرة جميلة إثر عرضية من الظهير جوردي البا، ليعادل الأرقام (50).

صنع سواريز الهدف الثاني بحرفية جميلة، وعرضية قابلها فيدال برأسية قوية، هزت شباك لوبيز اليائس (59). وكان نصيب سواريز أربعة أهداف وست تمريرات حاسمة في آخر 10 أهداف لبرشلونة في الدوري.

وفي وقت كان برشلونة يبحث عن هدف ثالث، طُرد لاعب وسطه، الهولندي فرنكي دي يونغ، لنيله إنذاراً ثانياً (75).

تراجع حامل اللقب، وكاد الصيني وو لي يعادل، لكن نيتو طار وحرمه التسجيل برأسية جميلة (77). وفي ظل محاولات إسبانيول إدراك التعادل أهدر سواريز تحقيق الثنائية أمام لوبيز (38 عاماً) المتقدم (87)، فرد عليه وو لي بهدف تعادل قاتل عندما انسل وراء الدفاع وسدد أرضية إلى يمين نيتو، ليصبح أول لاعب صيني يسجل في شباك برشلونة في مختلف المسابقات (88).

قال سواريز بعد التعادل: «قمنا بالأصعب، وهو العودة في هذا الملعب الصعب، لكن نشعر بخيبة أمل لخسارة نقطتين، هناك أمور يجب أن تتحسن بغض النظر عن النتيجة».

تألق كورتوا وفاران

وكان ريال قد تصدر موقتاً باجتيازه فخ ملعب خيتافي العنيد، فهزمه 3-صفر، محققاً فوزه الأول بعد ثلاثة تعادلات.

وفرض خيتافي (سابع الترتيب) الذي خسر مرة يتيمة هذا الموسم على أرضه، قبل مباراة السبت ضد برشلونة، مباراة صعبة على رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خصوصاً في الشوط الأول، حيث تألق حارسه البلجيكي، تيبو كورتوا، منقذاً فريقه من أهداف محققة.

وقال ظهير ريال داني كارباخال «نجحنا في الفوز على خصم صعب المراس، تصدى كورتوا لثلاث أو اربع فرص، الجميع يعرف قدرته، هو حارس كبير ويساعدنا على حصد النقاط». ومن خروج خاطئ للحارس دافيد سوريا إثر ركنية، تسبب قلب الدفاع الفرنسي، رافايل رافايل، في تسجيل هدف الافتتاح بعد عرضية من مواطنه، الظهير الأيسر فيرلان مندي، حولها الحارس عن طريق الخطأ في شباكه (34).

كاد التعادل يأتي عن طريق المغربي فيصل فجر، بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن (38)، رد عليها الفرنسي كريم بنزيمة، وصيف ترتيب الهدافين بفارق هدف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بتسديدة من زاوية ضيقة أبعدها الحارس سوريا ببراعة إلى ركنية (41).

وفي الشوط الثاني، تابع كورتوا تألقه وصد كرة خايمي ماتا المنفرد (49).

وكما حصل في الشوط الأول عندما سيطر خيتافي دون تسجيل، استغل ريال ركلة حرة ثانية، عبر فاران أيضاً، الذي ارتقى عالياً وعكس برأسه كرة لاعب الوسط الألماني توني كروس في قلب المرمى (53)، أكدتها تقنية «في إيه آر» لمساعدة التحكيم بالفيديو. واحتفظ ريال بتقدمه، وكاد يضيف هدفاً ثالثاً عبر فينسيوس وبايل في الوقت بدل الضائع، لكن الشباك ابتسمت للكرواتي المخضرم، لوكا مودريتش، في المرمى الخالي بعد مرتدة صنعها له البديل الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (90+5).

وتحدث زيدان عن أداء فاران: «سعيد بأدائه، ومن المهم عندما يغيب سيرخيو راموس أن نملك قائداً ثانياً».

الإعلام الصيني يشيد بهدف وو لي

أشادت وسائل الإعلام الصينية بوو لي، الذي سجل هدف تعادل قاتلاً لفريقه إسبانويل في مرمى برشلونة، معتبرة أإنه دشن «فصلاً جديداً» في كرة القدم الصينية.

وتداول ملايين المستخدمين ما حققه المهاجم الدولي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما «ويبو» الموازي لـ«تويتر» في الصين.

ورأت شبكة «سي جي تي إن» الصينية الرسمية أن وو «أصبح أول لاعب صيني يسجل في مرمى برشلونة، في مختلف المسابقات على الإطلاق»، معتبرة أن ابن الـ28 عاماً «أنعش إسبانيول بمفرده».

وتابعت «لقد دشن فصلاً جداً في التاريخ، بالنسبة إلى وو كانت هذه أمسية ستبقى عالقة في ذاكرته لفترة طويلة».

شنغهاي ■أ.ف.ب

البرشا والريال يخوضان «السوبر» في السعودية الأسبوع المقبل.

بات رصيد برشلونة حامل اللقب 40 نقطة، بفارق هدفين عن ريال مدريد.

برشلونة المنقوص عددياً وقع في فخ التعادل مع إسبانيول 2-2.