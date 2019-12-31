فيفا: هداف الإمارات يتفوق على رونالدو وميسي ومحمد صلاح في صدارة هدافي العالم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تقريراً عن أصحاب الإنجازات في عام 2019 وأبرز الإحصائيات التي شهدت العديد من البطولات والأهداف في مختلف دول العالم، وبرز خلال التقرير النجم والهداف الإماراتي علي مبخوت، هداف الأبيض الذي جاء في صدارة هدافي العالم مع المنتخبات الوطنية.

ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل تواجد أفضل لاعب في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أو النجم المصري محمد صلاح، بينما تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز الثالث برصيد 14 هدف.

ونشر موقع الفيفا ترتيب الهدافين الذي جاء في صدارة هدافي العالم والمنتخبات الوطنية بإحراز 16 هدفاً في 13 مباراة وبالرغم من إخفاقات المنتخب الوطني في بطولتي آسيا 2019 وخليجي 24 إلا أن اللاعب نجح في إحراز هذا العدد من الأهداف، إضافة إلى فوزه بلقب هداف الخليج.

ونشر الإتحاد الدولي قائمة العشرة الأوائل وجائت كما هو موضح في الصورة المرفقة