تعرف إلى موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تقام اليوم عدداً من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز وتستكمل غداً الجمعة بمباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي، وتشهد الجولة قمة مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بين المتصدر فريق ليفربول وليستر سيتي الوصيف في مباراة ستقام على ملعب الأخير وستحدد الكثير في جدول الترتيب الذي يتصدره فريق ليفربول.

وكان ليفربول قد غاب عن الجولة الماضية من البطولة لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية الذي توج بها ولكنه لا زال يحتل صدارة الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة في حين يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، أي أن الفارق سيصل إلى 12 نقطة إذا فاز ليفربول في مباراة اليوم والتي ستقام عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ونجح ليفربول في الفوز بلقب كأس العالم للأندية كما فاز النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في البطولة التي شهدت ولأول مرة تتويج لاعب عربي بهذه الجائزة.