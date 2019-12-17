أهم المعلومات عن مباراة الـ"كلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد

المصدر: برشلونة-أ.ف.ب

تتجه الأنظار، غداً، نحو ملعب "كامب نو" لمتابعة مواجهة الدربي الأهم في العالم بين برشلونة وغريمه ريال مدريد والمؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، وفيما يلي أهم المعلومات عن المباراة:

تقام المباراة على ملعب "كامب نو" في نادي برشلونة والذي يتسع لنحو 100 الف مشجع، الساعة 11 مساء بتوقيت الامارات.

كان من المفترض أن تقام المباراة أواخر أكتوبر، لكن تم إرجاؤها بسبب أعمال العنف في كاتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن مدريد عام 2017.

يتصدر برشلونة الترتيب بفارق الأهداف عن ريال (لكل منهما 35 نقطة) بعد تعثر الفريقين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

يتفوق برشلونة في اخر ست مواجهات بينهما اذ تعادلا مرتين وفاز البرشا أربع مرات.

يقود برشلونة المدرب إرنستو فالفيردي ويقود ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان.

يفتقد كل من الفريقين عنصرا أساسيا في الهجوم، حيث يغيب إدين هازارد عن ريال مدريد بسبب الإصابة كما يغيب عثمان ديمبلي عن برشلونة.

ابرز لاعب برشلونة: أنطوان جريزمان، لويس سواريز وليونيل ميسي. ويبرز من الريال: بنزيمة وغاريث بيل وراموس.