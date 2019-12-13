تعرف على من هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ برأي رونالدينيو

المصدر: حميد نعمان - دبي

رفض نجم الكرة البرازيلية، رونالدينيو وصف مهاجم برشلونة، الفائز بست كرات ذهبية بأنه «أفضل لاعب في تاريخ الكرة»، قائلا إنه «الأفضل في زمنه، وليس في التاريخ». واعتبر رونالدينيو الذي لعب بجوار ميسي في سنواته الأخيرة ببرشلونة، حين كان ميسي لاعبا صاعدا أن مقولة «الأفضل في تاريخ الكرة محجوزة للأساطير البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا والبرازيلي رونالدو».

وعلى الرغم من تشديده على أنه لا يحب المقارنات، نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن رونالدينيو الذي كان يتحدث أمس في حفل خيري بالمكسيك قوله: ميسي صديقي، وأنا سعيد لما يحققه، وهو مرجع في كل شيء بالنسبة لفريق برشلونة، لكنه ليس الأفضل في التاريخ أمام لاعبين مثل بيليه ومارادونا ورونالدو.