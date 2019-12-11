إيفرتون وأرسنال يتنافسان على خدمات المدرب الإيطالي أنشيلوتي

المصدر: حميد نعمان - دبي

أقال نادي نابولي الإيطالي أمس مدربه كارلو أنشيلوتي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، رغم فوزه على جينك البلجيكي 4-صفر، وحسم بطاقة دور الـ16 للفريق الإيطالي في مسابقة أبطال أوروبا في كرة القدم. وجاء الإعلان عن الإقالة مباشرة بعد المباراة على الحساب الرسمي للنادي الإيطالي في (تويتر). في المقابل قالت صحيفة «ذي الصن» البريطانية اليوم أنه بمجرد إقالة المدرب الإيطالي رسميا، كشف مصدرين من ناديي إيفرتون وأرسنال الانجليزيين رغبتهما القوية في الاستفادة من خدمات أنشيلوتي. وقالت الصحيفة إن الناديين بدأ ما يشبه «الحرب بينهما» للظفر بعقد المدرب.

يذكر أن إيفرتون أقال قبل أسبوع مدربه البرتغالي ماركو سيلفا بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وخاصة في أعقاب الخسارة من ليفربول بالدوري 5-2، في حين أقال أرسنال كذلك قبل فترة قصيرة المدرب الإسباني يوناي إيمري لنفس السبب. يذكر أن نابولي عانى في الفترة الاخيرة، حيث إن الفوز على جينك هو الأول له في آخر عشر مباريات. يذكر أن المدرب المخضرم أنشيلوتي «60 عاما»، حقق نجاحات كبيرة مع فرق عديدة مثل ميلان الإيطالي وسان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.