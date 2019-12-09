جزائري يعيد بايرن ميونيخ 3 مراكز إلى الوراء

المصدر: برلين - أ.ف.ب

وجه بوروسيا مونشنغلادباخ، المتصدر، ضربة معنوية كبيرة لضيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، عندما أسقطه في اللحظات القاتلة 2-1 بثنائية الظهير الجزائري رامي بن سبعيني، أول من أمس، في المرحلة 14 من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ومني بايرن بخسارته الثانية توالياً، بعد سقوطه أمام باير ليفركوزن 1-2، فتراجع من المركز الرابع إلى السابع، فيما بقي مونشنغلادباخ متصدراً بفارق نقطة عن لايبزيغ الفائز على ضيفه هوفنهايم 3-1.

وابتعد مونشنغلادباخ، متصدر الدوري منذ المرحلة السابعة، بفارق سبع نقاط عن بايرن، الذي سيطر على الـ«بوندسليغا» في المواسم السبعة الماضية.

ويخوض مونشنغلادباخ أفضل مواسمه منذ إحرازه اللقب في 1977، وواجه بايرن متصدراً للمرة الاولى منذ 1997. ويُعدّ مونشنغلادباخ أصعب الفرق لبايرن في الدوري، فحصد منه 17 نقطة في 11 مباراة منذ 2014.