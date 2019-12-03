السوري عمر السومة على رادار الأهلي المصري

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت مواقع مصرية، عن رغبة قوية في إدارة نادي الأهلي المصري للتعاقد مع مهاجم المنتخب السوري ونادي أهلي جدة السعودي عمر السومة، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورجحت المواقع المصرية، رغبة الأهلي المصري في التعاقد مع السومة، بهدف تدعيم مركز الهجوم في الفريق، في ظل ضعف المستوى التهديفي التي يعاني منها لاعبي مركز الهجوم في الفريق الحالي.

وأشارت المواقع المصرية، إلى أن رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب قد استعان برجل أعمال إماراتي لضم السومة في نيار المقبل إلى الأهلي، في ظل وجود عوائق قد تحول دون إتمام الصفقة من أبرزها المقابل المادي الذي قد يطلبه نادي أهلي جدة للموافقة على رحيل الدولي السوري.

وتعود الرغبة القوية للأهلي المصري الذي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري، بضم السوري السومة إلى الغزارة التهديفية للاعب، خصوصاً أن النجم السوري الذي خاض حتى الآن في موسمه الحالي مع ناديه أهلي جدة، نجح في تسجيل 13 هدفاً على مدار المباريات الـ 18 التي شارك بها بمختلف المسابقات.