دون بالون: عرض خيالي جديد لضم محمد صلاح في الصيف المقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ارتبط إسم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، وهداف ليفربول بالإنتقالات من جديد وهذه المرة ستكون عن طريق بطل فرنسا فريق باريس سان جيرمان، حيث ذكر موقع “دون بالون”، أن نجم ليفربول يفكر في الخروج هذا الصيف، باريس سان جيرمان مستعدة لدفع 136 مليون جنيه استرليني للإنتقال.

وكان اللاعب الدولي المصري قد قدم أداءً مذهلاً في الموسمين الماضين مع ليفربول في أنفيلد ، ومن المؤكد أن ليفربول قد يتوقع أرباحاً كبيرة إذا سمح له بالرحيل في أي وقت قريب.

وأفادت تقارير صحافية أن نجم ليفربول محمد صلاح يفكر في مستقبله قبل الصيف المقبل وباريس سان جيرمان حريصون على الانتقالـ ووفقا لدون بالون ، فإن باريس سان جيرمان في طريقها لفقدان البرازيلي نيمار أو الفرنسي كيليان مبابي الصيف المقبل، وستكون على استعداد لدفع ما يصل إلى 136 مليون جنيه استرليني لإحضار صلاح كبديل.

وذكر الموقع أن هذا الإنتقال لن يجعل مشجعي فريق ريدز سعداء للغاية، لكن قد يكون لديهم بالفعل بديل في شكل لاعب الجناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو، حيث ظهرت تغريدة اليوم تؤكد أن ليفربول هي المرشحة للتوقيع مع اللاعب الدولي الشاب الإنجليزي.

وقد وقعت باريس سان جيرمان مع عددا من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأخيرة، وسيكون صلاح شراء آخر مثير للعمالقة الفرنسيين الأثرياء.