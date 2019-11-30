تعرف إلى قرعة نهائيات يورو 2020 ومجموعة “الموت”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، التي ستقام للمرة الأولى في 12 مدينة في 12 بلدا، واقيمت ال العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم السبت، عن "مجموعة الموت" وهي أصعب المجموعات في البطولة وتضم ثلاثة منتخبات أبطال في السنوات الأربع الأخيرة.

وتضم المجموعة السادسة والأخيرة كلاً من بطل العالم 2018 المنتخب الفرنسي، وأبطال أوروبا 2016 منتخب البرتغال، إضافة إلى بطل مونديال 2014، منتخب ألمانيا

وستقام مباريات هذه البطولة في 12 دولة احتفالا بالذكرى الستين للبطولة، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية فقط، بعد نسخة فرنسا عام 2016، بعد أن كان العدد محصورا بـ 16، وسيعود مبدأ الاستضافة لدولة أو اثنتين فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة العام 2024.

وأسفرت القرعة يورو 2020 عن المجموعات التالية.:

- المجموعة الأولى: تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا

- المجموعة الثانية: الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا

- المجموعة الثالثة: هولندا - أوكرانيا - النمسا - الفائز من الملحق D

- المجموعة الرابعة: إنجلترا - كرواتيا - الفائز من الملحق C - التشيك

- المجموعة الخامسة: إسبانيا - السويد - بولندا - الفائز من الملحق (B)

- المجموعة السادسة: الفائز من الملحق (A) - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.



وستقام مباريات هذه البطولة في 12 دولة احتفالا بالذكرى الستين للبطولة، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية فقط، بعد نسخة فرنسا عام 2016، بعد أن كان العدد محصورا بـ 16، وسيعود مبدأ الاستضافة لدولة أو اثنتين فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة العام 2024.

ونجح 20 منتخبا، حتى الآن، في حسم التأهل للبطولة بالفعل، حيث يتبقى 4 منتخبات فقط سيتم تحديدها من خلال منافسات الملحق الأوروبي.

وكانت قرعة ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020، الذي سيقام في مارس المقبل ويحدد آخر المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2020"، قد أسفرت عن:

التصنيف الأول يتضمن مواجهات بين منتخبات آيسلندا ورومانيا، والثانية جمعت المجر وبلغاريا بعد تحديد مصير هذه الفرق بين التصنيفين الأول والثالث.

وفي التصنيف الثاني، تلعب البوسنة أمام إيرلندا الشمالية، وتواجه سلوفاكيا جمهورية إيرلندا، فيما تواجه اسكتلندا إسرائيل والنرويج أمام صربيا في التصنيف الثالث.

وفي المستوى الرابع والأخير، تلتقي جورجيا مع بيلاروس، ومقدونيا الشمالية مع كوسوفو.