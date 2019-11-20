الصحف السورية...نسور قاسيون "خمسة بعيون الشيطان"

المصدر: جوني جبور-دبي

أشادت وسائل الإعلام السورية، بالانطلاقة الأفضل بتاريخ الكرة السورية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، عقب فوز "نسور قاسيون" أمس في دبي على منتخب الفلبين بهدف دون رد، ومواصلة "نسور قاسيون" سلسلة انتصاراتهم المتتالية وحصد العلامة الكاملة في صدارة فرق مجموعته الأولى برصيد 15 نقطة، ولعل من أطرف العناوين التي تناولتها الصحف السورية، جاءت في صحيفة الوطن بعنوان حمل مسمى "خمسة بعيون الشيطان... منتخبا يهزم الفلبين".

وتناولت صحيفة الوطن في مقالها اليوم حالها حال وسائل الإعلام السورية، ما حققه المنتخب رغم الأداء الغير مقنع بالفوز بهدف وحيد على الفلبين، إلا أنها أشادت في الوقت ذاته في تحقيق الـ "نسور" للعلامة الكاملة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بالفوز بخمسة مباريات متتالية معتلياً صدارة فرق مجموعته الأولى بفارق سبعة نقاط كاملة عن ملاحقيه الفلبين والمنتخب الصيني الذي خضع للراحة في هذه الجولة.

واعترفت الوطن بأن أداء منتخب "نسور قاسيون" جاء متفاوتاً في شوطي المباراة، بعد أن قدم أداءً لافتاً في الشوط الأول، نجح خلاله مهاجمه وردة السلامة في تسجيل هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة 23، مقابل شوط ثاني شهد ثغرات دفاعية كادت أن تودي في منح المنتخب الفلبيني التعادل في أكثر من مناسبة.

وأشارت الوطن إلى أن وردة السلامة هو اللاعب الـ 64 الذي يسجل لمنتخب سورية في التصفيات المونديالية، علماً أن الهدف الأول بتاريخ الكرة السورية جاء عبر اللاعب هاروت كولكيان وسجله في مرمى السودان ضمن تصفيات مونديال 1958.