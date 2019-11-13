السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني 3 سنوات مقابل 120 مليون يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وكذلك الاتحاد الإسباني، عن إقامة كأس «السوبر الإسباني» بالمملكة لثلاث سنوات مقبلة، تبدأ من يناير المقبل، بمشاركة أربعة أندية هي: ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

وجاء الإعلان رسمياً على هامش إقامة قرعة المسابقة في مقر اتحاد الكرة الإسباني، أول من أمس، في العاصمة الإسبانية مدريد، وبعد أن تم توقيع العقد بين الطرفين الإسباني والسعودي.

حضر المناسبة عن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وكذلك رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، إلى جانب أربعة نجوم ممثلين للأندية الأربعة، هم: سيرجيو راموس (ريال مدريد)، وبوسكيتس (برشلونة)، وساول نيغيز (أتلتيكو)، ولويس غايا (فالنسيا).

وكشفت صحف إسبانية، أمس، بينها «أس» و«ماركا» وكذلك «سبورت بيزنس» أن قيمة العقد تصل إلى 120 مليون يورو، موزعة إلى 40 مليون يورو في كل موسم، على أن تحصل الأندية المشاركة على نصيب الأسد من هذه المبالغ. وتبين من خلال توزيع مكافآت كأس «السوبر» أن فالنسيا هو الأقل حظاً، حتى في حال توّج باللقب سيحصل على مبالغ أقل من ريال مدريد وبرشلونة، وحتى لو خرج الإثنان من نصف النهائي.

وتقام المسابقة بنظامي نصف النهائي والنهائي، حيث يلتقي في دور الأربعة ريال مدريد مع فالنسيا في الثامن من يناير المقبل، على أن يواجه أتلتيكو برشلونة في التاسع منه، ثم يقام النهائي في 12 من الشهر نفسه. وتقام المباريات على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة «الجوهرة المشعة».

وقالت صحيفة «ماركا» إن ريال مدريد وبرشلونة سيحصلان على تسعة ملايين يورو لمجرد المشاركة، حتى لو خرجا من نصف النهائي، بينما سيحصل فالنسيا على ثلاثة ملايين يورو، وستة ملايين لأتلتيكو، لكن في حال توّج الريال أو برشلونة باللقب فسيحصل على 12 مليون يورو. وتوزع المكافآت على ثلاث فئات، المشاركة والفوز باللقب أو المركز الثاني، ثم تاريخ الفريق من حيث الألقاب في (الدوري والكأس)، وهو ما يجعل فالنسيا متأخراً عن الفرق الثلاثة.

واعترض رئيس نادي فالنسيا، أنيل مورثي، على هذا النظام، وقال لـ«ماركا»: «لا يعقل أن نتعرض للظلم، بينما نحن أربعة فرق كبيرة، ويجب أن تكون المكافآت بالتساوي بين الجميع».

وكانت السعودية قد نجحت في تنظيم مسابقات رياضية كبرى عالمياً وفي مختلف الألعاب، في إطار ترويج صورة المملكة في الجانب الرياضي السياحي، خصوصاً بالنظر إلى الزخم الجماهيري الكبير الذي تشتهر به كرة القدم في السعودية إلى جانب الاهتمامات برياضات أخرى كثيرة.

وتفوقت المملكة في نيل عقد «السوبر الإسباني» على ما قدمته دول أخرى منها الهند والصين.

يذكر أن نظام السوبر كان يقام سابقاً من مباراتين ذهاباً وإياباً في إسبانيا فقط، لكن الاتحاد الإسباني أقرّ، في أبريل الماضي، نظاماً جديداً يقضي بإقامته بنظام أربعة فرق.

برنامج الكأس

* دور الأربعة:

ريال مدريد - فالنسيا 8 يناير.

أتلتيكو - برشلونة 9 يناير.

* النهائي يقام 12 يناير.

قيمة مكافآت الفرق تحددها ثلاثة معايير، هي: المشاركة والنتيجة وتاريخ الفريق. وسيحصل كل من: الريال وبرشلونة على 9 ملايين يورو لمجرد المشاركة.

12

مليون يورو أعلى قيمة يحصل عليها الفائز بلقب البطولة، سواء برشلونة أو ريال مدريد، بينما تقل في حال فوز أتلتيكو أو فالنسيا باللقب.