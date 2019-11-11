وفاة لاعب الزمالك السابق عن عمر يناهز 31 عاماَ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

صدمة جديدة في الشارع الرياضي المصري حيث أعلن حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي عامر عامر، عن وفاة لاعب الزمالك السابق علاء علي، عن عمر يناهز 31 عاماً بعد صراع مع المرض.

وذكرت مواقع إخبارية مصرية عن عامر عامر: “إنا لله وإنا اليه راجعون، علاء علي في ذمة الله، علاء عاني كان يعاني مؤخرا من وعكة صحية حتى توفاه الله".

ويعتبر اللاعب من أبناء نادي الزمالك قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري، وانتقل علاء علي الموسم الماضي لبتروجيت ليخوض معهم الموسم، قبل أن يصبح لاعبا حرًا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه.

وخاض علاء علي طوال مسيرته 175 مباراة، بواقع 158 مباراة بالدوري، و12 بالكأس، و5 مباريات بدوري الأبطال، وسجل خلال مسيرته 19 هدفا بالدوري، وهدف بدوري الأبطال.