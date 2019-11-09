الهلال السعودي يقترب من لقب دوري أبطال آسيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

حقق الهلال السعودي فوزاً ثميناً على أوراوا ريد الياباني بهدف دون رد، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ليصبح "الزعيم" قريباً من التتويج باللقب القاري، إذ يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب في العاصمة اليابانية طوكيو.

سيطر الهلال على مجريات اللعب وكان الأكثر خطورة على المرمى، إذ كاد الإيطالي جيوفينكو أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة 14 من كرة مررها البيروفي كاريلو، وسددها جيوفينكو قوية ولكنها الكرة خرجت إلى ركلة ركنية.

من جهته كان البرازيلي فابريسيو أخطر لاعبي أوراوا الياباني من خلال الهجمات المرتدة، والتي كاد تاكاهيرو سكيني أن يستفيد من إحداها، ولكن دفاع الهلال أخرج الكرة من أمام المرمى (16).

في المقابل أهدر الهلال أخطر فرصتين في الشوط الأول، الأولى عندما انفرد جيوفينكو بالمرمى وسدد كرة جميلة أنقذها دفاع أوراوا قبل أن تتجاوز خط المرمى (29)، بينما تألق حارس الفريق الياباني في التصدي لكرة لعبها كاريلو برأسه ووصلت إلى علي البليهي الذي سدد الكرة خارج المرمى (33).



وواصل الحارس الياباني هاروكي فوكوشيما تألقه بعدما تصدى لفرصة محققة من جيوفينكو الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس (37).

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الهلال في أول 15 دقيقة، قبل أن يحرز كاريلو الهدف الأول عندما لعب محمد البريك كرة عرضية وحولها اللاعب البيروفي برأسه في المرمى (60)، لتنتهي المباراة بهذا الهدف، ويقترب "الزعيم" من اللقب القاري.