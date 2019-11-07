كلوب يطالب بإقامة نصف نهائي كأس الرابطة من جولة واحدة

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، إنه من المفترض إقامة منافسات الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من جولة واحدة، بدلاً من إقامتها من جولتي ذهاب وإياب، من أجل تفادي ازدحام جدول المباريات.

ومن المفترض أن يلتقي ليفربول مع أستون فيلا في دور الثمانية بالبطولة في 17 ديسمبر المقبل، لكن ليفربول يرتبط بمباراة في اليوم التالي في كأس العالم للأندية المقررة في شهر ديسمبر المقبل.

وقال كلوب إنه سيدفع بفريقين مختلفين للمباراتين، لكنه نادى بإجراء تعديلات على بطولة كأس رابطة المحترفين. وقال كلوب في وقت متأخر أول من أمس: «كي أكون صادقاً بنسبة 100%، ما لا أحبه في بطولة كأس الرابطة هو إقامة الدور قبل النهائي من جولتي ذهاب وإياب».

وأضاف: «لا أفهم سبب ذلك، فهي فترة مزدحمة للغاية. حسناً، هل سنخوض جولتين في الدور قبل النهائي؟ هذا شيء لا أفهمه ولا أحبه». وتابع: «يشارك الفريق في كأس العالم للأندية عندما يتوج بدوري الأبطال، وهذا شيء لا يحدث في الحياة خمسة ملايين مرة، لذلك يجب استغلال الفرصة». وأضاف: «هل هذه هي أفضل فترة في العام؟ لا. سنخوض البطولة ونحاول المضي قدماً بكل الإمكانات التي نمتلكها».

في جانب آخر وضع ليفربول قدماً في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بفوزه على جنك البلجيكي 2-1، وانتزع صدارة المجموعة الخامسة من المتصدر السابق نابولي الايطالي الذي فشل في حسم بطاقة التأهل بتعادله مع سالزبورغ النمساوي 1-1. ورفع ليفربول رصيده الى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة، متقدماً بفارق نقطة عن نابولي.

ليفربول بات على مشارف دور الـ16 بدوري الأبطال بعد الفوز على جنك البلجيكي 2-1.