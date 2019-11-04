صحيفة بريطانية تفضح زوجة رياض محرز واللاعب "مصدوم"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

عادت ريتا جوهال زوجة النجم الجزائري رياض محرز المحترف بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى إثارة الجدل من جديد بعدما نشرت صحيفة "ذي صن" تقريراً يكشف بأن "الفتاة البريطانية من أصول هندية حطمت قلب اللاعب بظهورها مع ملاكم أميركي"!.

وقالت الصحيفة، أمس الأحد، إن: "رياض محرز محطم بسبب مغازلة بين زوجته ريتا والملاكم الأميركي ديونتاي وايلدر، بعد أن تم رصدهما في أحد الملاهي الليلية بمدينة مانشستر، الذي يرتاده غالبا مشاهير الرياضة وخصوصا لاعبي كرة القدم".

وأضافت الصحيفة أن "الانسجام بدا واضحا بين الطرفين، الأمر الذي أثار غضب رياض محرز عندما عرف بالأمر لاحقاً وأصيب بصدمة كبيرة".

وتناولت الصحيفة نبذة عن شخصية محرز (28 عام) المعروف بالتزامه بتجنب السهر أو شرب الكحول، مما كان له الأثر الواضح في تألقه مع نادي ليستر سيتي ومن ثم مانشستر سيتي والفوز معهما بلقب الدوري الإنجليزي.

ولم تكن المرة الأولى التي تتسبب فيه ريتا بالحرج الشديد للنجم الجزائري، إذ كانت في أغسطس الماضي قد نشرت فيديو صادم لها تظهر فيه وهي تقود سيارتها بوضع مخالف للقانون، حيث قامت بتثبيت قدميها على المقود أثناء القيادة، في مشهد وصفته صحيفة "ميرور" البريطانية وقتها بأنه "مروع"، ولاقى تصرفها سخطا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما أنها بثت الفيديو على حسابها في "إنستغرام" قبل أن تقوم بحذفه!.

يذكر أن رياض محرز متزوج من ريتا جوهال منذ 2015، وأنجب منها طفلتين، وظهرت أسرته معه أمام الكاميرات في لحظات التتويج بالبطولات ومنها لقب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الماضي.