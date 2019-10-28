فوز البرازيل ونيجيريا في افتتاح مونديال الناشئين

المصدر: ريو دي جانيرو - د.ب.أ

استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم مسيرته في بطولة العالم للناشئين (تحت 17 عاماً)، التي افتتحت أول من أمس، في البرازيل، بفوز كبير 4-1 على نظيره الكندي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وفي مباريات أخرى، فاز المنتخب النيجيري على نظيره المجري 4-2، والإكوادور على أستراليا 2-1 في المجموعة الثانية، وأنغولا على نيوزيلندا 2-1 في المجموعة الأولى.

وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الأولى مبكراً بالفوز الكبير على نظيره الكندي، وذلك بفارق الأهداف أمام المنتخب الأنغولي الذي تغلب على نظيره النيوزيلندي بهدفين سجلهما زيني وهاري بارك لاعب نيوزيلندا (عن طريق الخطأ في مرمى فريقه) في الدقيقتين السادسة و60 مقابل هدف سجله ماتيو جاربيت في الدقيقة 54.

ويدين المنتخب البرازيلي بالفضل في هذا الفوز الكبير إلى لاعبه جواو غابرييل مارتينز الذي سجل هدفين للفريق في الدقيقتين 17 و46، فيما جاء الهدف الثاني للفريق عبر النيران الصديقة، حيث سجله كوبي فرانكلين لاعب كندا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

واختتم غابرييل فيرون أهداف (السامبا) في الدقيقة 56 قبل أن يحرز جاسين راسل رو هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الكندي في الدقيقة 86.

وفي المجموعة الثانية، تغلب المنتخب النيجيري على نظيره المجري بأربعة أهداف سجلها سامسون تيغاني في الدقيقتين 20 من ضربة جزاء و85 وعثمان إبراهيم وألوا أتيميلين في الدقيقتين 79 و81 ، مقابل هدفين سجلهما جورجي كومارومي وصامويل ماجور في الدقيقتين الثالثة و28.

وتصدر المنتخب النيجيري المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام منتخب الإكوادور، الذي تغلب على نظيره الأسترالي بهدفين سجلهما إيريك بلواس وأنتون مليناريك (لاعب أستراليا عن طريق الخطأ) في الدقيقتين الرابعة والتاسعة، مقابل هدف واحد سجله نوا بوتيتش في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

- الإكوادور تغلبت على

أستراليا.. وأنغولا

قهرت نيوزيلندا.