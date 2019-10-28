الاتحاد الجزائري: الأندية المحترفة عاجزة مالياً

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس، أن أندية دوري المحترفين بدرجتيه الأولى والثانية عاجزة مالياً.

وذكر الاتحاد في بيان له أن رئيس لجنة المديرية الوطنية لمراقبة تسيير الأندية والرابطات، رضا عبدوش، قدم تقييماً أولياً لعمل اللجنة أمام مكتبه التنفيذي، وكشف أن 31 نادياً من أصل 32 نادياً محترفاً تعاني عجزاً مالياً.

وأوضح المصدر ذاته أن عبدوش وعد باتخاذ إجراءات تستهدف مساعدة الأندية على تجاوز مشكلاتها المالية.

ووعدت الحكومة بالتكفل مالياً بالأندية المحترفة، من خلال تكليف شركات اقتصادية عمومية بالتسيير المالي والتنظيمي لها، لكن يبدو أن خطة الحكومة لإنقاذ الأندية تواجه بعض الصعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الجزائر.