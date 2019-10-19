سولسكاير يضع شرطا وحيدا للاستقالة من تدريب مان يونايتد

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "دي صن" البريطانية اليوم عن أن المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير، حدده شرطه من أجل التقدم باستقالته من قيادة "الشياطين الحمر". وقال إن المدرب تحدث إلى إدارة النادي وأكد لهم أنه إذا ساءت نتائج مان يونايتد في الفترة المقبلة، بدءا من مباراة ليفربول فلن يتردد في الاستقالة مادام ذلك في صالح النادي. وقالت إن المدرب معني أيضا بالحفاظ على سمعته وشعبيته بين أنصار النادي كونه نجما سابقا للفريق، ولا يريد أن تسوء العلاقة أكثر بينه وبين مشجعي مان يونايتد، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يعاني منها المدرب حاليا بعد أن حقق الفوز فقط مرتين في ثماني جولات بالدوري الانجليزي، جمع خلالها 9 نقاط، ويتخلف حاليا عن ليفربول المتصدر بـ15 نقطة بعد ثماني جولات فقط، وهو أمر لا يقبله أنصار النادي العريق.