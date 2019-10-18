الـ«الكلاسيكو» يقام شهر ديسمبر «يوم أربعاء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم وأ.ف.ب

تُستأنف فعاليات الدوري الإسباني لكرة القدم بعد انتهاء جولة المباريات الدولية، التي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضي والحالي، ويحل ريال مدريد ضيفاً على ريال مايوركا، كما يحلّ برشلونة ضيفاً على إيبار في إطار المرحلة التاسعة من المسابقة غداً.

لكن يظل الجدل الدائر حول الموعد الجديد لمباراة الـ«الكلاسيكو»، بعد أن استقر الرأي لدى رابطة «الليغا» واتحاد الكرة والحكومة الإسبانية والمجلس الأعلى للرياضة، على عدم إقامة المباراة في موعدها المحدد 26 الجاري على استاد «كامب نو». وكشفت صحيفة «أس» الإسبانية، أمس، أن هناك إجماعاً واتفاقاً شبه رسمي على تأجيل القمة إلى شهر ديسمبر المقبل، لكن يبقى الاختلاف حول تاريخها في هذا الشهر.

وقالت إن هناك خيارين أمام لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الإسباني، إما إقامة المباراة في الرابع من الشهر نفسه أو في 18 منه، والتاريخان يصادفان يوم أربعاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل الأوضاع غير المستقرة في إقليم كتالونيا، الذي تعد برشلونة أكبر مدنه.

ويتصدر الريال جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين أمام برشلونة الذي يواجه اختباراً على المستوى نفسه تقريباً. وكانت رابطة الدوري طالبت، أول من أمس، بنقل الكلاسيكو إلى استاد سانتياجو برنابيو معقل الريال، بدلاً من إقامتها في برشلونة، نظراً إلى أعمال العنف التي يشهدها إقليم كتالونيا حالياً، بعد سجن تسعة من قادة الإقليم المؤيدين لانفصاله عن إسبانيا.

لكنّ الناديين رفضا هذا الاقتراح، واستقر الأمر على تأجيل المباراة إلى ديسمبر، في انتظار اجتماع مرتقب، اليوم، للجنة المسابقات للحسم في التاريخ بالضبط بين الرابع أو 18 ديسمبر.

ويسعى الريال بقيادة مديره الفني، الفرنسي زين الدين زيدان، إلى تنحية هذه المخاوف الدائرة بشأن الكلاسيكو جانباً، من أجل التركيز في مباراته المرتقبة أمام مايوركا.

ويرجح أن يفتقد الريال جهود لاعبيه، الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بيل، بسبب الإصابات التي تعرضا لها خلال مشاركتهما مع منتخبي بلادهما، لينضم اللاعبان إلى قائمة الغيابات في صفوف الريال، التي تضم لوكاس فاسكيز وتوني كروس وناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو.

وفي ظل هذه الإصابات العديدة، يرجح استمرار الأوروغوياني فيدي فالفيردي في خط وسط الفريق، بعدما نال إشادة بالغة بمستواه في الأسابيع الماضية. كما قدم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق مستويات جيدة في الفترة الماضية، ونال جائزة أفضل لاعب في الريال لشهر سبتمبر الماضي.

ويعاني برشلونة مشكلات دفاعية قبل زيارته إلى إيبار، حيث يغيب عن صفوفه جيرارد بيكيه، واللاعب الشاب رونالدو أراوخو للإيقاف، والفرنسي صامويل أومتيتي للإصابة.

ويسعى أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث إلى الخروج من دوامة النتائج السيئة، عندما يستضيف فالنسيا على استاد واندا ميتروبوليتانو. وحقق أتلتيكو الفوز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل ومباراة واحدة بالهزيمة.

ميسي: تير شتيغن ونيوير متشابهان

أكد نجم الكرة الأرجنتينية صانع ألعاب برشلونة، ليونيل ميسي، أنه لا يرى فرقاً كبيراً في المستوى بين زميله في الفريق، الحارس تير شتيغن، وزميله في «المانشافت» حارس بايرن ميونيخ، مانويل نيوير.

وقال ميسي، في تصريحات صحافية عقب تتويجه بالحذاء الذهبي، أول من أمس: «كل منهما حارس مرمى عظيم، كما تتشابه سماتهما إلى حد كبير»، وأضاف: «يقرأ كل منهما المباراة بشكل رائع، ويمكن لكل منهما التعامل مع الكرة بمهارة».

- ريال مدريد يتصدر

الدوري الإسباني

حالياً بفارق نقطتين

عن برشلونة الوصيف.