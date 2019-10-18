مدرب مان يونايتد: لدينا المال للتعاقد مع اللاعبين

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أكد مدرب مان يونايتد، النرويجي أولي غونار سولسكاير، أنه «واثق 100%» بأن ناديه يملك البنية الصحيحة، وأن المال متوافر من أجل تدعيم صفوفه، وذلك قبل الموقعة المنتظرة، بعد غد، أمام المتصدر ليفربول في الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويعاني فريق «الشياطين الحمر» هذا العام، إذ يحتل المركز الـ12 برصيد تسع نقاط فقط من سبع مباريات، متأخراً بفارق 15 نقطة عن غريمه ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة، (ثمانية انتصارات في ثماني مباريات). وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وطالت انتقادات قاسية سياسة التعاقد مع اللاعبين بإشراف نائب الرئيس التنفيذي، إد وودوارد، غير أن سولسكاير كان المدافع الأول عن رئيسه واصفاً ما قيل عنه بـ«الإهانة» وأنه يتطلع إلى المستقبل.

وقال المدرب النرويجي لشبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية: «لديّ عقد لمدة ثلاثة أعوام، لذا بالتأكيد نحن نخطط على المدى الطويل»، مضيفاً: «عندما تخسر مباراة لا تنتظر تلقي اتصال للحصول على ضمانات، لكننا بدأنا وضع خطة تعاقدية».

وتابع «واثق بنسبة 100% من الوقت الذي أمضيته هنا، بأننا نملك البنية الصحيحة، لأن في النهاية المدرب هو من يملك الكلمة الأخيرة، ولدينا المال للتعاقد مع اللاعبين».

وأشار سولسكاير إلى الانتقادات التي طالت تعاقدات الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن ما قيل «بمثابة إهانة لمسؤولي التعاقد والكشافين، ولنا أيضاً كمحترفين».