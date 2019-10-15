أسعار ومنافذ بيع تذاكر مباراة سورية وغوام

حولت مطاعم سورية في دبي والشارقة وعجمان إلى منافذ لبيع تذاكر مباريات منتخب بلادها بكرة القدم خلال مشاركته في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وأعلنت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات داخل صالاتها عن توفر تذاكر لقاء "نسور قاسيون" مع منتخب غوام المقررة في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد مكتوم بن راشد في الممزر.

وتبلغ أسعار التذاكر 25 درهم خلف المرميين، و50 درهم مقابل المنصة، و75 درهم على جانبيها، بحسب مطعم مشاوي الحلبية بدبي والشارقة، وباب الحارة بعجمان، أحد منافذ البيع التي تدعم المنتخب السوري في مهمته، وتحفيز الجماهير على مؤازرته من المدرجات.

ويأمل الجمهور السوري الحصول على وجبة كروية دسمة في الملعب تفوق ما قدمه المنتخب في مباراة الخميس الماضي أمام جزر المالديف على استاد نادي النصر، إذ انتهت بالفوز 2-1 لكن بعيداً عن الأداء المقنع.

ويتقاسم منتخب سورية صدارة المجموعة الأولى للتصفيات مع نظيره الصيني برصيد (6 نقاط)، يليهما جزر المالديف والفلبين (3 نقاط)، وأخيراً منتخب غوام من دون نقاط.

يذكر أن الاتحادان الآسيوي والدولي لكرة القدم يفرضان حظراً على الملاعب السورية إن كان على صعيد الأندية أو المنتخبات منذ نحو ثماني سنوات بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد، فطلب الاتحاد السوري بأن تكون الإمارات أرضاً ل"نسور قاسيون" في التصفيات، ورحب الاتحاد الاماراتي بذلك.