تعرف إلى طريق الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اقيمت أمس الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم في مصر وإفريقيا، وجاءت القرعة متوازنة ولكنها أسفرت عن مواجهات قوية خاصة في مجموعة الأهلي المصري الذي جاء في المجموعة الثانية.

وجاءت قرعة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا كالتالي..



وتضم المجموعة الأولى كلاً من.. أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك/جينيراسيون، مازيمى الكونغولى.

وتضم المجموعة الثانية كلاً من.. الأهلى، النجم الساحلى، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي.

وتضم المجموعة الثالثة كلاً من.. الوداد المغربي، صنداونز الجنوب افريقي، بترو اتلتيكو الانجولي، اتحاد العاصمة الجزائري

وتضم المجموعة الرابعة كلاً من.. الترجي التونسي، الرجاء المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي



كما حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، كالتالي ..

مواعيد مباريات الجولة الاولى: 29 و30 نوفمبر

مواعيد مباريات الجولة الثانية: 6 و7 ديسمبر

مواعيد مباريات الثالثة: 27 و28 ديسمبر

مواعيد مباريات الرابعة: 14 و15 فبراير

مواعيد مباريات الخامسة: 21 و22 فبراير

مواعيد مباريات السادسة: 6 و7 مارس



فيما أسفرت قرعة دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية، عن موسم 2019 – 2020، عن المواجهات التالية.

الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالى × ايساى البنينى

المصري البورسعيدى × كوت دى اور سيشل

يانج أفريكانز التنزانى ، بيراميدز

انيمبا النيجيرى × جلاكسى الجنوب افريقى

حوريا الغيني × بانداري الكيني

اشانتى كوتوكو الغانى × سان بيدرو الإيفوارى



كمبالا سيتي الاوغندى × بارادو الجزائرى

جورماهيا الكيني × موتيبابمبي الكونغولي

سونجو الموزمبيقى × بيدفيست الجنوب افريقى

دجوليبا المالى × اليكت سبور التشادى

حسنية اغادير المغربي × جرين ايجلز الزامبي

زاناكو الزامبي × كانو سبور الغينى

نهضة بركان المغربى × فوسا جونيو بطل مدغشقر

رينجرز النيحيرى × كارا التوجولى

نواذيبو الموريتانى × تراينجل الزيمبابوى

النصر الليبى × برولاين الاوغندي