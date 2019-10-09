شتيغن حارساً أساسياً لألمانيا في ودية الأرجنتين

المصدر: دورتموند - أ.ف.ب

يلتقي منتخبا ألمانيا والأرجنتين مساء اليوم، في مباراة دولية ودية بدورتموند، ضمن استعدادات الأول للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020، والثاني لتصفيات مونديال 2022، وسط جدل حول اسم الحارس الأساسي للمضيف، وغياب النجم الأبرز للضيوف ليونيل ميسي بسبب الإيقاف.

وتواصل الجدل في الأسابيع الماضية حول من هو «الرقم واحد» بمركز حراسة المرمى في تشكيلة المدرب يواكيم لوف، بين حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير، ونظيره في برشلونة الإشباني مارك - أندريه تير شتيغن.

وحسم لوف قبل أيام الموضوع بتأكيده أن قائد المنتخب مانويل نوير سيظل حارس المرمى الأساسي في المنتخب الألماني، مشيراً إلى أن تير شتيغن سيبدأ المباراة الودية أمام منتخب التانغو، على أن يكون نوير أساسياً في المباراة أمام إستونيا الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات يورو 2020. وقال «قررت أن يلعب مارك في دورتموند، ومانو (نوير) في تالين».

وشهدت الفترة الأخيرة تنافساً محتدماً وحرب تصاريح، مطالبة بهذا أو بذاك ليكون الخيار الأول في المانشافت، حتى إنها وصلت لحد التهديد من قبل رئيس النادي البافاري، أولي هونيس، بسحب جميع لاعبيه وعدم السماح لهم بالالتحاق، في حال تفضيل تير شتيغن على حارسه، كما جاء في تصريحات نشرتها مجلة «سبورت بيلد».

وكان تير شتيغن (27 عاماً) أثار جدلاً في الأوساط الكروية الألمانية، بتصريح قال فيه: «مازلت أحاول القيام بكل شيء لكن هذه الرحلة مع ألمانيا كانت نكسة كبيرة بالنسبة لي»، في إشارة إلى بقائه على دكة البدلاء في مباراتي المانشافت أمام هولندا (4-2 لهولندا)، وإيرلندا الشمالية (فازت ألمانيا 2-صفر)، ضمن تصفيات يورو 2020.

واستتبع ذلك رد من نوير (33 عاماً)، الذي أكد: «الموضوع مغلق بالنسبة لي»، لكنه وجه انتقاداً لتير شتيغن باعتبار أن ما أدلى به أضر بالمنتخب.

وسيغيب ليونيل ميسي زميل تير شتيغن في الفريق الكاتالوني، لإيقافه ثلاثة أشهر تعرّض لها في الثالث من أغسطس الماضي من قبل اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، بعد انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة، التي حل فيها منتخب بلاده ثالثاً.

ولم يحدد الاتحاد القاري وقتها سبب الإيقاف، لكنه قال إن الأمر مرتبط بالبندين الأول والثاني من المادة السابعة لقوانين الانضباط لديه. ويتضمن البندان عبارات مثل «سلوك سيئ، مهين أو احتجاج تشهيري من أي نوع»، و«خرق قرارات، توجيهات أو أوامر هيئات قانونية»، وهو ما كلفه أيضاً غرامة مالية بقيمة 50 ألف دولار أميركي.

في المقابل، سيكون تيمو فيرنر (لايبزيغ)، وإيلكان غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وتوني كروس (ريال مدريد الإسباني)، وجونا هيكتور (كولن)، وماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، خارج حسابات لوف للإصابة.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 22 مباراة رسمية وودية، حيث كانت الأفضلية للتانغو، الذي فاز في 10 مناسبات، مقابل أربعة تعادلات، وثمانية انتصارات للمانشافت.

ألمانيا والأرجنتين التقتا في 22 مباراة رسمية وودية، فاز «التانغو» في 10، مقابل 8 لـ«المانشافت».

سيغيب ميسي، بسبب الإيقاف ثلاثة أشهر، الصادر فيأغسطس الماضي من اتحاد أميركا الجنوبية.