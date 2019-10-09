«التلفزيون الصيني» يرفض بث مباريات أندية السلة الأميركية

المصدر: بكين - أ.ف.ب

قالت القناة الرسمية الصينية، أمس، إنها ستعلّق على الفور خططها لبث بعض المباريات الاستعراضية لأندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، المقررة في الصين هذا الأسبوع، مع تزايد تداعيات تغريدة من المدير العام لفريق هيوستن روكتس، دعماً للاحتجاجات في هونغ كونغ.

وكتبت القناة، في حسابها على موقع «تويتر»: «نعتقد أن أي تعليقات تتحدى السيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، لا تدخل في نطاق حرية التعبير». وتابعت: «لتحقيق هذه الغاية، قررت القناة الرياضية في (سي سي تي في)، أن تعلق على الفور بث المباريات التحضيرية لموسم الدوري الأميركي للمحترفين (في الصين)، وستجري تحقيقاً على الفور في كل سبل التعاون والتواصل مع الدوري الأميركي للمحترفين».

وأثارت تغريدة لداريل موري، المدير العام في هيوستن روكتس انتقادات واسعة في الصين، أدت إلى خسارة روكتس عقوداً للرعاية في الصين، وإعلان وسائل إعلام عدة التوقف عن بث مبارياته.