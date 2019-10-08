عامل يتسبب في تعطيل تقنية الفار في الدوري السعودي لشحن هاتفه

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت أربع مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم تعطل تقنية الفيديو وهي الفتح ضد النصر والوحدة ضد أبها وضمك ضد فريقي الاتحاد والوحدة لأسباب تقنية، بينما كانت الحالة الأغرب في مباراة الفتح والنصر.

وكشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن أحد العاملين في ملعب مباراة الفتح والنصر فصل أسلاك الكهرباء الخاصة بتشغيل تقنية الفيديو من أجل شحن هاتفه المحمول، ما أدى إلى تعطل تقنية الـVAR في المباراة.

وأشارت إلى أن العامل لم يكن على علم بأن هذه الأسلاك خاصة بتشغيل تقنية الفيديو، إذ يتم الاعتماد على تقنية الإعادة بالفيديو المساعدة للحكام في الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.