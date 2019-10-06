7 ملايين دولار مبيعات قياسية لتذاكر قمة الإنتر واليوفي

المصدر: روما - أ.ف.ب

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أمس، أن مباراة القمة المرتقبة، اليوم، بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس على ملعب «جيوسيبي ميازا»، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، سجلت رقماً قياسياً في مبيعات التذاكر، بالوصول إلى 6.5 ملايين يورو (7.1 ملايين دولار).

ويتوقع حضور 75 ألف مشجع في المباراة بين إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، وحامل اللقب يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

وينتظر تحقيق الرقم القياسي في قيمة مبيعات التذاكر، علماً بأن سعر التذاكر يراوح بين 55 يورو و450 يورو.

وتشهد المباراة مواجهة بين المدير الفني الجديد لفريق إنتر ميلان، أنطونيو كونتي وفريقه السابق يوفنتوس، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا إلى جانب خمسة ألقاب محلية، خلال مسيرته لاعباً، قبل أن يقوده لثلاثة ألقاب أخرى مدرباً.

وفرض إنتر نفسه المرشح الأبرز لكسر هيمنة فريق «السيدة العجوز» على لقب الدوري المحلي في الأعوام الأخيرة، مع تمكن مدربه، أنطونيو كونتي، من تحقيق نقلة نوعية في الفريق. وبعدما أنهى يوفنتوس الموسم الماضي، بقيادة مدربه السابق ماسيميليانو أليغري، بطلاً بفارق 21 نقطة عن إنتر الرابع، يجد فريق مدينة تورينو نفسه هذا الموسم، بإشراف مدربه ماوريتسيو ساري، في المركز الثاني بعد ست مراحل، بفارق نقطتين خلف إنتر الذي حقق ستة انتصارات متتالية.

ويدخل الفريقان «كلاسيكو إيطاليا» في ميلانو بعد نتيجتين متباينتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، إذ حقق يوفنتوس فوزاً مريحاً على ضيفه باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، بثلاثية نظيفة، بينما فرّط إنتر في تقدمه على مضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف في الشوط الأول، وأنهى المباراة خاسراً بنتيجة 1-2 على ملعب كامب نو، في أول خسارة هذا الموسم للفريق الإيطالي مع مدربه كونتي.

وأقر الأخير بأن طعم الخسارة كان «مريراً»، لاسيما أن إنتر الباحث عن لقب في الدوريين الإيطالي والأوروبي منذ 2010، أضاع محاولات كانت ستحسم النتيجة، قبل أن يتمكن الأوروغوياني لويس سواريز من هز شباك الحارس السلوفيني، سمير هاندانوفيتش، مرتين في الشوط الثاني.

في المقابل، رأى ساري أن فريقه قدم مباراة «صلبة» ضد ليفركوزن، ويأمل تكرار هذا الأداء لانتزاع صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية، في حال تمكن من إسقاط إنتر في ملعبه.

ويسعى إنتر ويوفنتوس إلى الابتعاد بشكل تدريجي عن بقية فرق الدوري، وهما لايزالان الوحيدين دون خسارة في الدوري المحلي هذا الموسم.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم البلجيكي لإنتر، روميلو لوكاكو، بعدما سجل ثلاثة أهداف في أول سبع مباريات خاضها مع الفريق، منذ انتقاله هذا الصيف من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال لاعب إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بعد مباراة دوري الأبطال هذا الأسبوع، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للنادي: «يمكننا أن نتعلم الكثير من مباراة برشلونة، لدينا العديد من اللاعبين الشبان في الفريق، ونعرف أن علينا أن نقدم أكثر في كل مباراة».

وتابع الأرجنتيني، الذي كان من أبرز لاعبي إنتر في مباراته القارية الأخيرة، وسجل الهدف الوحيد لفريقه: «أحب العمل مع أنطونيو كونتي، أتشارك مقاربته والطريقة التي يفكر بها، ورغبته في إبقاء المجموعة متلاصقة والضغط في التمرين، سنواجه يوفنتوس بعد مباراة كبيرة خضناها الأربعاء، ستكون (مباراة يوفنتوس) صعبة لكننا مستعدون وجاهزون».

ويعوّل يوفنتوس، الذي يضم في صفوفه أفضل لاعب في العالم خمس مرات، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تحسن أداء مهاجمه الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، العائد إلى صفوفه بعد إعارة لميلان وتشلسي الإنجليزي.

ويعد المهاجم، البالغ من العمر 31 عاماً، من المقربين لساري، إذ برز في إشرافه في نابولي، وتعاون معه الموسم الماضي في تشلسي.

وقال المهاجم الأرجنتيني الذي يحمل في رصيده 112 هدفاً بقميص الـ«بيانكونيري»: «مازلنا في بداية الموسم، لكن هذه ستكون مباراة مؤثرة في مسار البطولة»، في إشارة إلى اللقاء المرتقب ضد إنتر.

وشدد ساري على أن ما يطمح إليه يوفنتوس في لقاء اليوم، هو «تأكيد التقدم الذي نحققه، لذلك علينا الحفاظ على تركيزنا على المباراة».

المدرب أنطونيو كونتي يواجه فريقه السابق يوفنتوس للمرة الأولى بالدوري المحلي.

إنتر واليوفي الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن في الدوري الإيطالي.