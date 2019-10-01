الاتحاد السوداني يفتح تحقيقاً داخلياً حول التصويت لمحمد صلاح

المصدر: معاذ كمبال - العين

كون الاتحاد السوداني لكرة القدم لجنة تحقيق داخلية من أجل الوصول للحقائق بعد الخطأ الذي صاحب عملية التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" والذي أدى لتبديل تصويت مدرب المنتخب، الكرواتي زدرافكو زيمنوفيتش من اختيار المصري محمد صلاح إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نائب رئيس الاتحاد السوداني نصر الدين حميدتي إن المستندات التي نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاختيارات التصويت لا علاقة لها بتلك التي أرسلت من طرفهم وأن الاتحاد السوداني كوّن لجنة للتحقيق في الواقعة وسيكون هنالك حساب عسير لكل من يثبت تورّطه.

وقال حميدتي لموقع "باج نيوز" أمس: "رئيس الاتحاد كمال شداد أجرى اتصالاً بالفيفا وطالب بفتح تحقيق من جانبهم في الأمر لجهة أنّ ما حدث أمر غير مقبول".

وكان مدرب المنتخب زدرافكو أوضح في تصريحات صحافية أخيراً أنه قام بالتصويت لمحمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضع كيليان مبابي، ولا يعلم لماذا تم تغيير اختياره.

وأظهرت سجلات الـ"فيفا" أن المدرب اختار الارجنتيني ليونيل ميسي أولاً والهولندي فيرجيل فان ديك ثانياً والسنغالي ساديو ماني ثالثاً.