زيدان يهدّد سيميوني بـ «الهزيمة الـ 88»

المصدر: حميد نعمان - دبي

يشهد استاد «واندا ميتروبوليتانو» موقعة كبرى اليوم في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، حين يحل ريال مدريد ضيفاً على أتلتيكو، في مباراة سيكون الحوار فيها على «الصدارة». ويصل الفريقان إلى المباراة بعد أن تخطيا أزمة النتائج في الفترة الأخيرة، حيث انتعش الريال بعد السقوط المدوي أمام باريس سان جرمان في أبطال أوروبا 3-0، وفاز في آخر مباراتين على إشبيلية الذي أطاح به من الصدارة وارتقى إليها الملكي بـ14 نقطة، بعد أن عزز تقدمه بالفوز 2-0 على أوساسونا في الجولة الماضية، إلى جانب فوز أتلتيكو في آخر جولة على ريال مايوركا 2-0، ليصل إلى النقطة الـ13 في الوصافة بالشراكة مع ريال سوسييداد.

وسيكون الحوار مثيراً أيضاً على الجانب الفني بين مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الراغب في إلحاق الهزيمة الـ88 بأتلتيكو في تاريخ مواجهاتهما بالليغا. في المقابل، يريد مدرب أتلتيكو، سيميوني، رد الدين لزيدان الذي كان وراء ضياع حلم الأبطال منه في أكثر من مناسبة، بجانب تفوقه عليه كمدرب للريال. والتقى الفريقان في ديربي مدريد بـ«الليغا» في 164 مناسبة، فاز الريال في 87، وأتلتيكو في 39 مرة. وفي الموسم الماضي، كان الريال قد فاز 3-1 إياباً، وتعادلا ذهاباً 0-0، لكن أتلتيكو ألحق بالريال هزيمة مذلة، رغم أنها كانت في مباراة ودية في الفترة التحضيرية خلال الصيف الماضي بـ7-3.

وفي مباراة أوساسونا عاد زيدان إلى لعبة «المداورة» المفضلة لديه، فأراح عدداً من لاعبيه الأساسيين لمباراة الديربي، هم البلجيكي إدين هازارد الذي لايزال يبحث عن هدفه الاول، وكذلك الفرنسي كريم بنزيمة هداف الملكي بخمسة أهداف، والولزي غاريث بيل، والحارس كورتوا. في المقابل، شهدت المباراة الماضية توهجاً غير عادي لنجمي السامبا، فينسيوس الذي احتفل بأول هدف رسمي له مع الريال في الدوري منذ سبعة أشهر، وكذلك وقع مواطنه رودريغو على هدفه في أول مباراة رسمية بالدوري مع الريال، وسيكون اللاعبان من الخيارات المهمة على الدكة أمام زيدان.

في جانب آخر قد لا يشارك البرازيلي مارسيلو العائد من الإصابة، بينما يغيب الفرنسي ميندي وإبراهيم دياز وأسنسيو، ويتوقع أن يعود الكرواتي مودريتش.

في المقابل، استعاد أتلتيكو بريقه، وشهدت مباراة مايوركا الهدف الأول للبرازيلي دييغو كوستا منذ مارس الماضي، لكنها في الوقت نفسه حرمت أتلتيكو من هدافه الاسباني ألفارو موراتا الذي يغيب عن الديربي بسبب الطرد. والمثير في أتلتيكو مدريد أن أغلب لاعبيه يسجلون، ما قد يفرض مشكلة أكبر أمام دفاع الريال غير المستقر. وسيكون الرهان الأبرز لسيميوني في خط الهجوم، كوستا والبرتغالي الصاعد جواو فيلكس الذي يمتلك هدفين حتى الآن مع أتلتيكو.

ريال مدريد

يتصدر بـ14 نقطة.

فاز في 4 مباريات وتعادل في اثنتين.

فاز على أتلتيكو الموسم الماضي إياباً 3-1، وتعادلا ذهاباً 0-0.

زيدان أراح عدداً من الأساسيين في لقاء أوساسونا.

من أبرز غيابات الملكي مارسيلو وميندي.

بنزيمة يتصدر قائمة هدافي الريال بخمسة أهداف.

مشاركة متوقعة لإيسكو ومودريتش.

آخر مباراة بين الفريقين شهدت هزيمة مذلة للريال

في لقاء ودي بالسبعة.

عدد الأهداف المحققة الضائعة من الريال تصل إلى 6.

حافظ الملكي على شباكه نظيفة في مباراتين.

أتلتيكو مدريد

في وصافة «الليغا» بـ13 نقطة.

خسر جهود نجمه موراتا بالطرد في لقاء مايوركا.

أكثر من سجّل لأتلتيكو فيلكس وفيتولو بهدفين لكل لاعب.

سجل أتلتيكو 7 أهداف فقط في 6 مباريات وتلقى 4.

كوستا احتفل بهدفه الأول مع أتلتيكو، منذ مارس الماضي، خلال لقاء مايوركا.

عدد الأهداف المحققة الضائعة من أتلتيكو تصل إلى 4.

حافظ أتلتيكو على شباكه نظيفة في 4 مباريات.

«الروخي بلانكوس» لا يخسر على أرضه هذا الموسم.

أتلتيكو سيراهن في خط الهجوم على الثنائي فيلكس وكوستا.

سيميوني دفع في «الليغا» بكل اللاعبين في القائمة العامة

باستثناء سانتياغو أرياس.