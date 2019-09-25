بوغبا يعزّز صفوف مان يونايتد في مواجهة أرسنال

المصدر: لندن - أ.ف.ب

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، أن لاعب خط وسطه الدولي الفرنسي، بول بوغبا، سيكون بتصرف المدرب النرويجي، أولي غونار سولسكيار، قبل المباراة المرتقبة أمام أرسنال، بعد أيام، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرض بوغبا لإصابة بالكاحل، في يوليو الماضي، أمام ساوثمبتون في الدوري، وغاب عن صفوف يونايتد والمنتخب الفرنسي في استحقاقيه الدوليين أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-صفر) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

وأفاد يونايتد بأن مواطن بوغبا، المهاجم أنطوني مارسيال، غاب أمام روشدايل، إضافة إلى مهاجمه الآخر ماركوس راشفورد لفترة غير محددة، بعدما تعرض لإصابة في المحالب أمام وست هام، الذي ألحق بيونايتد هزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري الممتاز. ويحتل يونايتد حالياً المركز الثامن في الترتيب برصيد ثماني نقاط، متأخراً بفارق 10 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما تقدم أرسنال الى المركز الرابع برصيد 11 نقطة، بفوزه على أستون فيلا 3-2 في المرحلة السادسة.