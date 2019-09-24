مفاجأة.. مصر لم تصوّت لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة النهائية لترتيب أفضل لاعب في العالم وكانت المفاجأة في ما يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح، حيث تخلت معظم الأصوات العربية عن النجم المصري محمد صلاح، العربي الوحيد في القائمة للعام الثاني على التوالي، والأبرز هو عدم تصويت مصر لنجم منتخبها الوطني الذي جاء في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وتعتمد الجائزة على اقتسام نسبة التصويت بين الجماهير، والإعلاميين، وقائدي المنتخبات، ومدربي تلك المنتخبات بواقع 25% لكل فئة منهم، وتخلت جميع الأصوات العربية عن "صلاح"، إذ لم يمنحه أحدهم المركز الأول في اختياره سوى مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، فضلاً عن مدرب المنتخب الإماراتي، وكان لافتاً أن الصحافي المصري لم يختر صلاح في المركز الأول وإنما اختار ماني!

وفي ما يلي قائمة الاختيارات العربية:

مصر: الصوت الإعلامي اختار ساديو ماني ثم كريستيانو رونالدو واخيراً محمد صلاح، ولم يتم تصويت مدرب الفراعنة بسبب إقالة خافيير أغيري.

الجزائر: جمال بلماضي المدير الفني اختار صلاح ثم ماني ثم فان دايك. رياض محرز كابتن المنتخب اختار ميسي، ماني، صلاح. الصوت الإعلامي: فان دايك، رونالدو، ماني.

المغرب: الصوت الإعلامي: ماني، صلاح، ميسي، لم يتم تصويت قائد المنتخب والمدرب لرحيل هيرفي رينارد عن المنتخب عقب امم إفريقيا.

تونس: الان جيريس المدير الفني قبل رحيله: رونالدو، مبابي، ماني. وهبي الخزري كابتن المنتخب: رونالدو، ماني، مبابي. الصوت الإعلامي: فان دايك، ماني، رونالدو.

موريتانيا: مارتينز دا سيلفا المدير الفني: دي يونج، مبابي، ميسي. عبدالله با الكابتن: دي ليخت، مبابي، هازارد. الصوت الإعلامي: ماني، محمد صلاح، فان دايك.

السودان: زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني: ميسي، فان دايك، ماني. نصر الدين الشغيل الكابتن: فان دايك، ميسي، رونالدو. الصوت الإعلامي: ميسي، صلاح، فان دايك.

الصومال: بشير هاي فورد المدير الفني: رونالدو، دي ليخت، هاري كين. الصوت الإعلامي: صلاح، ميسي، ماني.

جزر القمر: علي مباييه كامارا المدير الفني: ماني، رونالدو، فان دايك. الفاردو بن نابوهان الكابتن: صلاح، ماني، رونالدو.

جيبوتي: نور الدين الجرسلي المدير الفني: ماني، هازارد، رونالدو. القائد: صلاح، مبابي، ميسي.

السعودية: هيرفي رينار المدير الفني: مبابي، ميسي، فان دايك. عمر هوساوي الكابتن: ميسي، فان دايك، مبابي. الصوت الإعلامي: فان دايك، رونالدو، ميسي.

الإمارات: فان مارفيك المدير الفني: صلاح، ميسي، فان دايك. إسماعيل مطر قائد المنتخب: فان دايك، صلاح، ماني. الصوت الإعلامي: فان دايك، ميسي، رونالدو.

الأردن فيتال بور كليمانس المدير الفني: رونالدو، فان دايك، ميسي. الصوت الإعلامي: ميسي، فان دايك، رونالدو.

الكويت: الصوت الإعلامي: فان دايك، صلاح، ميسي.

لبنان ليفيو كيوبوتاريو المدير الفني: هازارد، هاري كين، ميسي. حسن معتوق الكابتن: ميسي، مبابي، محمد صلاح. الصوت الإعلامي: ميسي، محمد صلاح، رونالدو.

العراق: الصوت الإعلامي: ميسي، فان دايك، رونالدو.

اليمن: الصوت الإعلامي: ميسي، صلاح، رونالدو.

البحرين: دي سوزا المدير الفني: رونالدو، ميسي، فان دايك. سيد محمد الكابتن: فان دايك، هاري كين، ميسي. الصوت الإعلامي: فان دايك، صلاح، رونالدو.

عمان: أحمد مبارك قائد المنتخب: صلاح، ميسي، دي يونج. الصوت الإعلامي: فان دايك، ميسي، رونالدو.