ميسي يظهر اليوم لأول مرة في «الليغا» أمام غرناطة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

سيكون جمهور برشلونة على موعد، اليوم، مع عودة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني لهذا الموسم، حين يحل حامل اللقب ضيفاً على غرناطة في المرحلة الرابعة.

وبعد غياب عن الملاعب لـ115 يوماً، سجل ميسي عودته إلى الملاعب الثلاثاء بدخوله في الشوط الثاني من مباراة دورتموند الألماني التي انتهت بتعادل سلبي في مستهلّ دوري أبطال أوروبا.

وكانت الجملة التي كتبها الموقع الرسمي لبرشلونة عن عودة ميسي الى الفريق أبرز تعبير عن حجم وأهمية هذا اللعب، حيث كتب بعد المباراة ضد دورتموند «ميسي عاد، وهذا يعني أمراً وحيداً فقط... حذارِ أيها العالم!».

وعاد ميسي الى التمارين الجماعية، الأحد الماضي، بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع لفريقه في «الليغا».

ولن تكون بداية ميسي سهلة، لأن برشلونة الذي سيفتقد ظهيره جوردي ألبا لمدة أسبوعين، بسبب إصابة تعرض لها أمام دورتموند، يحل ضيفاً على غرناطة الذي يقدم في مستهلّ الموسم أداء مميزاً خوله أن يكون مباشرة خلف الكاتالوني الرابع بفارق الأهداف فقط.