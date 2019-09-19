أنشيلوتي: هزمنا أفضل فريق في أوروبا

المصدر: نابولي - أ.ف.ب

أكد مدرب نابولي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه لم يكن هناك شعور بـ«النشوة» عقب الفوز على ليفربول حامل اللقب في مستهل حملة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، أول من أمس.

وحل ليفربول ضيفاً على ملعب «سان باولو» في إعادة لدور المجموعات الموسم الماضي، حين خسر صفر-1، ليسقط مجدداً هذا الموسم صفر-2، بهدفين حملا توقيع البلجيكي درايس مرتنز، والإسباني فرناندو يورنتي.

وأكد أنشيلوتي أنه لم تكن هناك ردة فعل مبالغ فيها «أي نشوة؟ لقد فزنا بالمباراة الأولى، كان اختباراً جيداً، وخرجنا من اللقاء مدركين أن هذا الفريق بإمكانه أن يقدم مستويات جيدة».

وتابع المدرب المتوج بالمسابقة القارية في ثلاث مناسبات: «إنه فوز واحد، ولكنه منحنا الثقة. أن نكون قادرين على مقارعة ليفربول هو أمر مميز، لأنه بالنسبة لي هم أفضل فريق في أوروبا حالياً».

وكان نابولي قد ودّع البطولة من دور المجموعات الموسم الماضي، بعدما أوقعته القرعة أيضاً إلى جانب باريس سان جرمان الفرنسي، إلا أن حظوظه تبدو أكبر هذا العام في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً ريد بول سالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي.

واعتبر مدرب ميلان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق «لقد ضممنا لاعبين مهمين أسهموا في رفع جودة الفريق، ويتمتعون بمميزات لم نكن نملكها من قبل».

وأكد المدرب السابق لتشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني «أشكر (مدرب ليفربول يورغن) كلوب لأنه قال إن بإمكاننا الفوز بالبطولة. إلا أن الطريق طويل. الآن علينا التركيز للتأهل من دور المجموعات».

من جهة أخرى، أكد مرتنز أن «العام الماضي فزنا على ليفربول أيضاً، وهذا لا يعني شيئاً إن لم نفز في المباريات المقبلة».