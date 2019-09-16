غوردان يمنح إشبيلية صدارة الدوري الإسباني

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

قاد خوان غوردان فريقه إشبيلية للفوز على مضيفه ألافيس 1-صفر، أمس، وتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم في اليوم الأخير من منافسات المرحلة الرابعة، مستفيداً من خسارة المتصدر السابق أتلتيكو مدريد، أول من أمس.

ورفع إشبيلية بقيادة مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق غولن لوبيتيغي رصيده إلى 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، متقدماً بفارق نقطة على أتلتيكو مدريد الذي تلقى أمس، خسارته الأولى هذا الموسم على يد ريال سوسييداد بهدفين نظيفين، ونقطتين عن ريال مدريد. وتجمد رصيد ألافيس عند خمس نقاط في المركز الـ11. ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى غوردان المنتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الجاري قادماً من إيبار، بتسجيله هدفاً من ركلة حرة (37).

وأتيحت فرصة لإشبيلية الفائز بلقب الدوري عام 1946 لتعزيز النتيجة، ولكن تسديدة الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس أصابت القائم الأيمن (82).

ويلعب إشبيلية أمام قره باخ الأذربيجاني الخميس المقبل في افتتاح حملته القارية في مسابقة الدوري الأوروبي «أوروبا ليغ»، قبل أن يستضيف على ملعبه ريال مدريد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري المحلي.

وفي مباراة أخرى، فاز إسبانيول على مضيفه إيبار 2-1.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل بفضل إيفان راميس (58)، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة في غضون ثلاث دقائق، بهدف التعادل عبر الأرجنتيني فاكوندو فيريرا (76)، وهدف ثانٍ لإستيبان غرانيرو (79) . ورفع إسبانيول الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادل وخسارتين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ16، وتجمد رصيد إيبار عند نقطة يتيمة في المركز التاسع.