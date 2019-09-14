أندية إنجلترا الأكثر إنفاقاً على اللاعبين الجدد

المصدر: لندن - د.ب.أ

تصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المشهد في سوق الانتقالات الصيفية على مستوى دوريات العالم، وفقاً لما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء أول من أمس.

ووفقاً لـ«فيفا»، أنفقت الأندية العشرون في الدوري الإنجليزي الممتاز ملياراً و230 مليون يورو على الصفقات الدولية الجديدة هذا الصيف. وللمرة الأولى تجاوزت الأندية العشرون في دوري الدرجة الأولى الإسباني حاجز المليار يورو في صفقاتها الصيفية الدولية، بستة ملايين يورو.

وحلت الأندية العشرون لدوري الدرجة الأولى الإيطالي في المركز الثالث بـ636 مليون يورو هذا الصيف. وجاء دوري الدرجة الأولى الألماني في المركز الرابع، بعدما انفقت الأندية الـ18 المنافسة به 525 مليون يورو على تدعيم صفوفها هذا الصيف. وجاء الدوري الفرنسي في المركز الخامس، حيث أنفقت أنديته 519 مليون يورو على التعاقد مع لاعبين جدد.

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مليار يورو قيمة الصفقات الجديدة لأندية الدوري الممتاز الـ20.