شابة كندية تحرم وليامس رقماً قياسياً وتقول: حلمت بهذه اللحظة

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

بشغف متقد في سنّ مبكرة وتحكم في توجيه الكرات على امتداد الملعب، رسمت الكندية بيانكا أندرييسكو درب مسيرتها الاحترافية في كرة المضرب، وتمكنت في أجزائه الأولى، من تحقيق حلم التتويج بلقب بطولة غراند سلام، بفوزها على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس في نهائي فلاشينغ ميدوز.

مساء السبت، رفعت الكندية البالغة 19 عاماً، كأس بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقامة في نيويورك، بتفوقها في المباراة النهائية على المخضرمة وليامس (37 عاماً) بنتيجة 6-3 و7-5، لتحقق لقبها الاحترافي الثالث والأول في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وحرمت أندرييسكو وليامس معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى الذي تحمله اللاعبة الأسترالية السابقة مارغريت كورت (24)، علماً أن سيرينا خسرت للمرة الرابعة في أربع مباريات نهائية خاضتها في الغراند سلام، منذ تتوجيها بلقبها الأخير في أستراليا 2017. وقالت أندرييسكو بعدما أصبحت أول كندية تفوز بلقب كبير وأصغر لاعبة تحقق ذلك منذ عام 2006 «حلمت بهذه اللحظة لأطول فترة ممكنة». وأضافت أنها منذ فوزها بلقبها الأول في دورات الناشئات عام 2015 «أتخيل هذا الأمر (الفوز بلقب بطولة كبرى) كل يوم. أن يصبح حقيقة هو بالنسبة لي أمر جنوني. أعتقد أن هذه التخيلات فعلت فعلها». وأوضحت «أعتقد أنه أمر ما بداخلي. أعتقد أنه شغفي باللعبة»، معتبرة أن سر نجاحها «هو أني لا أحب الخسارة، لذا أحاول بأفضل ما لدي في كل مباراة. أتوقع الكثير من نفسي، وأعتقد أن الضغط يساعدني على تقديم أفضل ما لدي».

ورفعت الكندية الشابة سجلها في مواجهة اللاعبات الـ10 الأوليات الى ثمانية انتصارات مقابل خسارتين فقط، وهي عوّلت في أعوام الطفولة والمراهقة على مزاولة رياضات عدة، قبل أن تنصرف إلى كرة المضرب.

وأشارت أندرييسكو إلى أن اختبار رياضات عدة «ساعدني كثيراً لأنه يدفعني الى التفكير بطريقة مختلفة، ويضعني في مواقف أحتاج فيها الى فهم أمور مختلفة بشكل سريع، أعتقد أن الأمر ساعدني كثيراً على صعيد التنسيق أيضاً، وأعتقد أنني أتمتع بقدرة كبيرة على التنسيق بين العين وحركة اليد. ما ان أمسكت بالمضرب، حتى نسيت كل أمر آخر».

ولدت أندرييسكو في مدينة أونتاريو الكندية في 16 يونيو 1990، وأمضت طفولتها مع والديها الرومانيين في بلادهما حيث بدأت بمزاولة كرة المضرب، قبل أن تعود الى كندا في سن الـ11، بحسب سيرتها الذاتية عبر الموقع الإلكتروني لرابطة المحترفات.

بدأت المشاركة في دورات الناشئات عام 2015، وخاضت في العام التالي تصفيات أولى دورات المحترفات. وأوضحت «حققت نتائج جيدة في دورات الناشئات، وأعتقد أن الانتقال من دورات الناشئات الى الاحتراف بعد تحقيق أداء جيد ساعدني كثيراً».