ميسي «لاعب حر» بحلول 2020

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

سيصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حراً من تعاقده مع نادي برشلونة بطل إسبانيا في كرة القدم في العام المقبل، بحسب ما ذكر رئيس النادي الكاتالوني، غوسيب بارتوميو في حديث لقناة النادي: «وقعنا عقداً مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات. يمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده».

وسيكون بمقدور ميسي (32 عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، السير على خُطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي، بعد مسيرة زاخرة في برشلونة. وتابع بارتوميو: «إينيستا، وتشافي و(كارليس) بويول كان لديهم هذه البنود. مع هؤلاء اللاعبين وليو ميسي لن نكون قلقين. أشك برغبته في اللعب مع فريق آخر، لكنه استحق الحرية حول مستقبله. هو مشجع كبير لبرشلونة، ولا شك لدي حول استمراره حتى 2021 وآمل لسنة إضافية أيضاً».

وكان قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه أشار في حديث صحافي: «كنت أعلم انه بمقدور ميسي أن يترك بعقد حر في كل موسم. نعرف جميعاً التزام ليو مع برشلونة، وهذا الامر لا يقلقني. اكتسب حق اختيار ما يريده في مستقبله بعد كل ما قدمه لهذا النادي».

وأحرز ميسي، الذي استهل مسيرته مع برشلونة في 2005، لقب الدوري الاسباني 10 مرات وكأس الملك ست مرات، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات. وكشف بارتوميو أن المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت، المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي «كان بين أهدافنا، لكنه قرر عدم القدوم إلى برشلونة».

• عقد ليونيل ميسي الحالي ينتهي بحلول 2021، لكن يمكنه المغادرة كلاعب حر في 2020، بحسب اتفاقه مع برشلونة.