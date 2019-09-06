سقوط مخيب للآسيويين والأفارقة في مونديال السلة

المصدر: بكين - أ.ف.ب

بات مؤكداً غياب تام لأي ممثل للسلتين الآسيوية والإفريقية عن منافسات الدور الثاني، بمونديال كرة السلة المقام حالياً في ضيافة الصين. وكانت سلة الصين قد ودعت مبكراً بعد الخسارة أمام فنزويلا 59-72، بعد ساعات قليلة من إهدار تونس بطلة إفريقيا مع عملاقها، صالح الماجري، فرصة سانحة لبلوغ الدور الثاني وخسارتها أمام بورتوريكو 64-67. وسحقت نيجيريا كوريا الجنوبية 108-66 في الوقت عينه، لكنّ المنتخبين فقدا آمال التأهل قبل الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول. وكانت نسخة 1998 الأخيرة التي يغيب عن دورها الثاني أي منتخب إفريقي أو آسيوي، عندما كانت النهائيات بـ 16 منتخباً وليس 32 كما هي الحال بالبطولة الحالية.

وانحصر الظهور في الدور الثاني الذي يقام أيضاً بنظام المجموعات على منتخبات أميركية تتقدمها الولايات المتحدة وأخرى أوروبية.