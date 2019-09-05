آخر أخبار مارادونا.. محاميه ينشرها في فيديو

المصدر: أحمد طارق-دبي

اقترب الأرجنتيني دييغو مارادونا من تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، في مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن مدرب الوصل والفجيرة السابق، أجرى عملية جراحية، وقرر الابتعاد عن التدريب.

وقال مارادونا في تسجيل فيديو عبر الحساب الشخصي لمحاميه ماتياس مورلا على تويتر: "خضعت لجراحة أخيراً، وأجريت اتصالات مع مسؤولي خيمناسيا، لكن في الأيام الأخيرة لم أتحدث لأي شخص".

وقال محامي الأسطورة الأرجنتيني: "مارادونا مقتنع بفكرة التدريب في الأرجنتين، ولديه علاقات جيدة برئيس خيمناسيا غابريل بيليغرينو، بنسبة 80% مارادونا سيدرب خيمناسيا".

وكان قائد ومدرب منتخب الارجنتين السابق تخلى عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك في يونيو لظروف صحية بعد تسعة اشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما اعلن مورلا انه يحتاج لاجراء عمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.

وتسلم مارادونا (58 عاما) تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في أيلول/سبتمبر 2018 خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب. وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه الى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به الى الدرجة الأولى.

وعانى النجم السابق لنابولي الايطالي والذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم (المكسيك 1986)، من مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لاسيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.