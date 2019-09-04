زطشي يُطمئن لاعبي الجزائر على مكافآت «كان 2019»

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

وجّه رئيس اتحاد الكرة الجزائري، خيرالدين زطشي، رسالة اطمئنان لمنتخب بلاده المتوج حديثاً بلقب كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر. وقال الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي، مساء أول من أمس، إن جمع اللاعبين انتظموا في المعسكر الحالي للأخضر. وخفف الاتحاد من غضب اللاعبين، بعد تأخر صرف مكافآت الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا (كان 2019)، المقدرة بـ4.5 ملايين دولار للاعبين والجهاز الفني، مؤكداً استعداده لصرفها، ولبذل المزيد من أجل إرضاء «الأبطال».

وخاض المنتخب الجزائري مرانه الأول تحت قيادة مديره الفني، جمال بلماضي، بمشاركة 20 لاعباً. وتخلف ثلاثة لاعبين عن الموعد، حيث تم إعفاء مدافع نيس الفرنسي، يوسف عطال، بقرار من الجهاز الفني. وسيخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام بنين في التاسع من الشهر الجاري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.