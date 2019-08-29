منتخب المكفوفين لكرة الهدف يغادر الى مصر استعدادا لغرب اسيا

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

تغادر اليوم الى جمهورية مصر العربية بعثة المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين وذلك لاقامة معسكر تدريبي خارجي استعدادا للمشاركة المقبلة في بطولة غرب آسيا الباراولمبية التي ستقام بالاردن منتصف سبتمبر القادم ويتراس البعثة التي تضم 9 رياضيين عبدالعزيز الحمادي، والمدرب احمد رفيع، والحكم محمد بلال، وقائد الفريق لؤي سعيد علاي، واللاعبين عبدالرحمن البستكي، وسعيد الكعبي، واحمد يعقوب، واحمد سعيد، ونواف خلفان، وسيتضمن المعسكر اضافة الى التدريبات الفنية والبدنية والذهنية، خوض مباريات ودية مع الفرق المصرية والعربية التي تقيم معسكرات مماثلة في القاهرة ويستمر المعسكر 13 يوما قبل ان يعود الى الدولة تمهيدا للسفر ضمن بعثة الامارات الرئيسية.

من جانبه قال قائد الفريق لؤي علاي النقبي لـ"الامارات اليوم": يعتبر منتخب الامارات لكرة الهدف من المنتخبات القوية والمتميزة على المستوى العربي والدولي وسبق له نيل الميدالية الفضية في النسخة الماضية من الاولمبياد الخليجي في الدمام في المملكة العربية السعودية، ولذلك نتطلع الى ان نستعد بشكل جيد لهذه البطولة من اجل تحقيق نتائج ايجابية، وتابع: نتقدم بالشكر لاتحاد الامارات للمعاقين لاقامة هذا المعسكر والذي نتمنى ان يكون عاملا فنيا مساعدا لتحقيق مانصبوا اليه من نجاحات مستقبلية، والشكر لجمعية الامارات لمكفوفي البصر للعناية والرعاية التي يلقاها لاعبو المنتخب.