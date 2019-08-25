كلوب: هدف محمد صلاح في آرسنال مذهل

المصدر: أحمد طارق-دبي

أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب، بالشراسة التي يلعب بها فريقه بعد تصدره الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بانتصاره الثالث على التوالي في الموسم حين تغلب 3-1 على آرسنال أمس السبت.

وقال كلوب: "كانت مباراة رائعة من جانبنا في وقت مبكر جداً من الموسم، كان أداء مذهلاً، كان أداء مليئاً بالقوة والطاقة والتصميم والحماس، وهذا ما أعتقد أنك بحاجة إليه ضد فريق مثل آرسنال، لا زلنا في وقت مبكر جداً من الموسم، واللعب بكل هذه الطاقة في الملعب شيء استثنائي، معدل جهد كل لاعبي الفريق كان استثنائياً، الانضباط الخططي كان استثنائياً أيضاً، بعيداً عن فترة ربما 10-15 دقيقة".

ورغم أن مستوى ليفربول تراجع في الدقائق الأخيرة وسمح لآرسنال بتسجيل هدف شرفي، كان كلوب ما زال راضياً عما شاهده من فريقه.

وتابع المدرب الألماني: "لمدة 80 دقيقة سيطرنا تماماً على المباراة، لسنا في ديزني لاند، لسنا بحاجة لإمتاع الجميع في كل ثانية".

وقال كلوب الذي أشاد أيضاً بلاعبيه البرازيليين روبرتو فيرمينو وفابينيو: "قرار ركلة الجزاء في رأيي كان واضحاً تماماً، هدف محمد الثالث كان مذهلاً، لكن هؤلاء اللاعبين في غاية الروعة، هويتنا هي الشراسة، وقد أظهرنا ذلك اليوم، روبرتو فيرمينو لاعب لا يصدق، أنا سعيد حقاً بمستواه، لم أشاهد أي لاعب سيء الليلة، أو لاعب ظهر بأقل من مستواه، فابينيو لعب بشكل مذهل".