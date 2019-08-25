الاتحاد العراقي يحتفظ بخدمات المدرب كاتانيتش

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

أبقى الاتحاد العراقي لكرة القدم على خدمات سريشكو كاتانيتش مدرباً للمنتخب، من أجل قيادته في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023 في الصين، وذلك بعد موافقة المدرب السلوفيني على إضافة بنود جديدة على العقد. وجاء ذلك بحسب بيان صحافي للاتحاد العراقي.

واشترط الاتحاد العراقي على المدرب السلوفيني موافقته على تعيين مساعد مدرب عراقي، وضمان حصول العراق على صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية، أو المركز الثاني الذي يضمن له وصوله إلى التصفيات النهائية لمونديال 2022، مقابل استمراره في عمله.

وكان الاتحاد العراقي طلب من لجنة المنتخبات إبداء توصيات بشأن بقاء كاتانيتش في منصبه بعد خسارة منتخب أسود الرافدين أمام البحرين صفر-1 في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا في كربلاء في 14 الجاري. وتعاقد الاتحاد العراقي مع المدرب السلوفيني مطلع سبتمبر 2018 لمدة ثلاث سنوات.

وتبلغ قيمة العقد المبرم بين المدرب البالغ من العمر 55 عاماً والاتحاد العراقي 1.2 مليون دولار سنوياً تشمل راتبه وراتب طاقمه المساعد.

يدرب كاتانيتش العراق منذ سبتمبر 2018 ولثلاث سنوات مقابل راتب سنوي بـ1.2 مليون دولار.