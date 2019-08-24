الصين تجنس 9 لاعبين استعداداً للمونديال

المصدر: بكين - أ.ف.ب

يتوقع أن يصبح المنتخب الصيني لكرة القدم قريباً مؤلفاً بأكمله من لاعبين ولدوا خارج البلاد، بعدما أعلنت السلطات المحلية أنه سيتم تجنيس تسعة لاعبين في مسعى الصين لبلوغ نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الثانية في تاريخها.

وبات المهاجم البرازيلي الأصل ايلكيسون أول لاعب من أصول غير صينية يتم استدعاؤه للمشاركة مع الصين الأربعاء الماضي. ومن المتوقع أن يشارك ابن الـ30 عاماً للمرة الأولى مع «التنين الأحمر» الشهر المقبل في إطار تصفيات كأس العالم 2022 ضد جزر المالديف، حيث ستشهد المواجهة أيضاً المشاركة الثالثة للاعب الارتكاز نيكو ييناريس المولود في لندن من أب قبرصي وأم صينية، والذي يلعب في صفوف بيجينغ غوان.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الصيني تشين تشويان، في تصريحات صحافية: «سيساعدنا اللاعبون المجنسون في مسعانا لتحقيق أهداف قصيرة المدى مع المنتخب».