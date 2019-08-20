مدير منتخب سورية لكرة القدم يستقيل بعد أقل من ستة أشهر على تعيينه

المصدر: جوني جبور- دبي

قدم مدير المنتخب الوطني السوري الأول لكرة القدم رضوان شيخ حسن استقالته من منصبه، وذلك بعد أقل من 6 أشهر من تسلمه إدارة المنتخب خلفا لمواطنه فادي الدباس.

وجاء الإعلان عن الاستقالة من خلال نشر رضوان شيخ حسن على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارة يؤكد فيها استقالته، وذلك بقوله: "أتقدم باستقالتي من منصب مدير منتخب سورية الأول لكرة القدم لأسباب شخصية، وأسأل الله عز وجل التوفيق والنجاح للجميع".

ولم يوضح رضوان عن سبب استقالته، إلا أنه تعرض سابقاً لانتقادات عديدة تتعلق بسكوته عن الوضع داخل المنتخب وعدم قيامه بأي إجراء أو انتقال لما يحصل، خصوصاً عقب خروج المنتخب السوري مطلع الشهر الجاري من دوري مجموعات بطولة غرب آسيا.

ويذكر، تسلم رضوان شيخ حسن في السابع من شهر مارس 2019 منصب مدير المنتخب خلفاً لرئيس اتحاد الكرة السابق ومدير المنتخب حينها فادي الدباس، ويعد رضوان شيخ حسن أحد ابرز نجوم الكرة الذهبية في سورية في ثمانيات وتسعينيات القرن الماضي، وسبق له الاحتراف في كل من ناديي الحرية والجيش السوريين، بالإضافة إلى الاحترافي في كل من دوريي قطر وتونس، وسيق لرضون أن اختير أفضل لاعب في أمم أسيا عام 1984، وأفضل لاعبي عربي عام 1988، كما درب العديد من الأندية السورية والعربية.