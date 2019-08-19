برشلونة يتخلى عن كوتينيو مقابل 8.5 ملايين يورو

المصدر: مدريد – أ.ف.ب

أعلن نادي برشلونة الاسباني اليوم إتمام صفقة اعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الى بايرن ميونيخ الالماني لموسم 2019- 2020 مقابل 8.5 ملايين يورو. واشار النادي الكاتالوني في بيان "ينطوي هذا الاتفاق ايضا على خيار شراء نهائي من قبل بايرن مقابل 120 مليون يورو".

في المقابل اكد بايرن اتمام الصفقة على موقعه الرسمي "خضع اللاعب الدولي البرازيلي للفحص الطبي الروتيني الاحد ووقع عقده".

واشاد كوتينيو بانتقاله الى بافاريا بالقول "بالنسبة لي، يمثل هذا الانتقال تحديا جديدا في بلد جديد مع أحد أبرز الاندية الاوروبية. أنا متشوق لرؤية ذلك، وعلى غرار بايرن املك طموحات كبيرة".

وهنأ كارل هاينتس رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة فريقه على اتمام الصفقة بالقول "نشكر برشلونة لقبوله عرض الانتقال. مع فيليبي، يصل الى بايرن لاعب سيدعم خياراتنا الهجومية بفضل ابداعه واسلوبه التقني".

وعنونت صحيفة "سبورت" الكاتالونية الرياضية اليومية الاثنين منتقدة اللاعب البرازيلي "كوتينيو، قصة كارثة كبيرة".

وانضم كوتينيو (27 عاما) الى برشلونة قادما من ليفربول الانكليزي عام 2018 مقابل 120 مليون يورو، اضافة إلى 40 مليونا كحوافز.